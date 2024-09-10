Bursa’nın Mudanya ilçesinde yer alan kütüphane, zengin kitap koleksiyonu ve ferah okuma alanlarıyla kitapseverlerin yoğun ilgisini çekmeye devam etti.BURSA (İGFA) - Bursa’da Mudanya ilçesinde yer alan Hasanbey Kütüphanesi’nin, hamamdan çevrilmesinin ardından büyük bir ilgi ile karşı karşıya kaldı.

Mudanya’da bulunan kütüphane, sunduğu modern olanaklar ve kültürel etkinliklerle hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin vazgeçilmez adresi haline geldi.

Bursa’nın sakin ve tarihi ilçesi Mudanya’da yer alan kütüphane, kitapseverlerin vazgeçilmez mekanlarından biri olmayı sürdürüyor. Zengin kitap arşivi ve her yaştan okuyucuya hitap eden çeşitli etkinlikleriyle dikkat çeken kütüphane, modern mimarisi ve ferah okuma alanları sayesinde kullanıcılarına keyifli bir okuma deneyimi sunuyor. Özellikle hafta sonları artan ziyaretçi sayısı, kütüphaneyi sosyal buluşma noktası haline getirildi.