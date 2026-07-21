Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yürütülen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Ersoy, çağdaş müzecilik anlayışıyla yenilenen müzede 288 eserin ilk kez ziyaretçilerle buluşacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sürdürülen yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek müzenin çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda yeni bir vizyonla geleceğe taşındığını bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Ersoy, ziyaretçi deneyimini güçlendirecek yeni teşhir düzenlemeleriyle Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinin daha etkili bir şekilde anlatılacağını ifade etti.

Anadolu Medeniyetleri Müzemizi çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda yenilenen teşhir düzenlemeleriyle yeni bir vizyonla geleceğe taşıyoruz.



İncelemelerde bulunduğumuz müzemizde hayata geçirdiğimiz yenileme çalışmalarını yerinde değerlendirdik.



Ziyaretçi deneyimini: pic.twitter.com/W4ChvxpSsK — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) July 21, 2026

Yenilenen müzede kronolojik sergi kurgusu, Göbeklitepe canlandırması, Kibele Heykeli'nin yeni sunumu ve yeniden tasarlanan müze bahçesiyle ziyaretçilere daha kapsamlı bir deneyim sunulacağını belirten Bakan Ersoy, yapılan düzenlemelerin kültürel mirasın daha güçlü şekilde aktarılmasını hedeflediğini kaydetti. Bakan Ersoy, yenileme çalışmaları kapsamında 288 eserin ilk kez sergileneceğini açıklarken, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele sonucu Türkiye'ye iadesi sağlanan eserlerin de ilk kez yeni teşhir düzeni içerisinde ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını bildirdi.

Müzelerin yalnızca eserlerin sergilendiği alanlar olmadığını vurgulayan Ersoy, bu mekânları eğitim, bilimsel araştırma, kültürel diplomasi ve dijital teknolojilerin bir araya geldiği yaşayan kültür merkezlerine dönüştürme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Bakan Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının, Türkiye'nin kültürel mirasını daha güçlü bir anlatımla gelecek nesillere aktarma hedefinin önemli adımlarından biri olduğunu belirtti.