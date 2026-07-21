Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Valisi Tahir Şahin başkanlığında gerçekleştirilen 'Stat Çevresi Protokol Yolu ve Şehir Trafik Güvenliği' konulu Ulaşım Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'da şehir içi ulaşımın daha güvenli ve akıcı hale getirilmesi amacıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Tahir Şahin başkanlığında düzenlenen 'Stat Çevresi Protokol Yolu ve Şehir Trafik Güvenliği' konulu Ulaşım Değerlendirme Toplantısı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Bnb. Aytaç Bayırlı, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Topsakal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık ile ilgili kurumların temsilcileri de yer aldı.

SEZON BAŞLAMADAN ÖNLEM ALINACAK

Toplantıda özellikle Akyazı Stadı çevresi, yapımı devam eden Şehir Hastanesi ve başlayacak Süper Lig sezonu öncesinde oluşması beklenen trafik yoğunluğu ele alındı.

Maç günlerinde şehir trafiğinin rahatlatılması amacıyla stat çevresinde uygulanacak trafik yönetimi, protokol giriş yolunun bağımsız hale getirilmesi, misafir takım otobüslerinin giriş ve çıkış güzergahları ile hastane ulaşımının kesintisiz sürdürülmesine yönelik alternatifler değerlendirildi.

6 BİN 320 ARAÇLIK PARK KAPASİTESİ VAR

Stad çevresindeki otopark kapasitesi de toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı. Mevcut durumda yaklaşık 6 bin 320 araçlık otopark kapasitesinin bulunduğu belirtilirken, Fuar Alanı, Ganita, Çınaraltı, Uzunkum Dolgu Alanı ve stat çevresindeki otoparkların daha etkin kullanılması ile kapasitenin artırılmasına yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.

SIKIŞAN GÜZERGAHLAR ELE ALINDI

Toplantıda ayrıca Cudibey Otoparkı girişinde yaşanan trafik yoğunluğu, Pelitli ve Akçaabat yolu başta olmak üzere şehir genelinde sıkışıklığın yaşandığı güzergahlarda alınabilecek önlemler değerlendirildi. Okulların açılmasıyla birlikte artması beklenen trafik yoğunluğu da gündeme gelirken, kamu kurumlarının mesai hareketliliğine ilişkin veriler doğrultusunda ulaşım planlamasının yeniden şekillendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Yapılacak teknik çalışmalar sonucunda nihai kararlar bir sonraki toplantıda alınacak.