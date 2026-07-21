Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılının ilk 6 ayında kent genelinde 2 bin trafik levhası direğini yenileyip 3 bin 100 trafik levhasını değiştirerek ulaşım altyapısını daha güvenli hale getirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de trafik kazalarının önüne geçmek, sürücü ve yayaların güvenliğini artırmak amacıyla ulaşım yatırımlarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son olarak ömrünü tamamlayan levha ve direkleri yeniledi. Kent genelinde 2 bin adet trafik levhası direği ile 3 bin 100 adet trafik levhası yenileriyle değiştirildi. 5 bini aşan bu yenileme çalışması, trafikte düzeni, güveni ve konforu artırarak sürücüler ve yayalar için daha güvenli bir ulaşım ortamı oluşturdu.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan levha direkleri yenilenirken, görünürlüğünü kaybeden trafik levhaları da modern ve reflektif özelliklere sahip yeni levhalarla değiştiriliyor. Sürücülerin ve yayaların güvenliğini önceleyen uygulamalar sayesinde kent genelinde trafik işaretlerinin dayanıklılığı ve görünürlüğü artırılarak ulaşımda güvenlik standartları daha da yükseltiliyor.

6 AYDA 2 BİN LEVHA DİREĞİ MONTAJI TAMAMLANDI

Ekiplerin saha incelemeleri sonucunda ekonomik ömrünü tamamlayan ve hasar gören levha direkleri tek tek tespit edilerek, modern ve dayanıklı malzemelerden üretilen yeni direklerle değiştiriliyor. Direklerin zemine daha sağlam ve güvenli şekilde sabitlenmesi amacıyla montaj işlemleri karot makinesi kullanılarak gerçekleştiriyor. Bu yöntem sayesinde direklerin dayanıklılığı artırılırken, uzun yıllar güvenli şekilde hizmet vermesi sağlanıyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında 2026 yılının ilk altı ayında toplam 2 bin trafik levhası direğinin dönüşümü tamamlandı.

Öte yandan karotlu direk montaj çalışmaları kapsamında, reflektif özelliğini yitirerek görünürlüğü azalan 3 bin 100 adet trafik levhası ise yenilendi. Gerçekleştirilen çalışmalarla levhaların özellikle gece saatleri ve olumsuz hava koşullarındaki görünürlüğü artırılarak sürücülerin trafik işaretlerini daha rahat fark etmesi sağlandı. Böylece trafik güvenliği güçlendirilirken sürüş güvenliği de artırıldı.