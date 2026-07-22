Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Danişmendliler Hükümdarı Melikgazi'nin Pınarbaşı'ndaki türbesi için hazırlanan restorasyon ve çevre düzenleme projesini yerinde inceledi. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek proje kapsamında tarihi türbe ve çevresi aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden ihya edilecek.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Pınarbaşı ilçesi Pazarören Mahallesi'nde bulunan Danişmendliler Beyliği Hükümdarı Melikgazi'nin türbesini ziyaret ederek, bölgede hayata geçirilecek restorasyon ve peyzaj çalışmalarını yerinde değerlendirdi.

Ziyaret kapsamında değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin tarihî ve kültürel değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmayı en önemli sorumluluklarından biri olarak gördüklerini ifade etti. Danişmendliler Beyliği'nin önemli hükümdarlarından Melikgazi'nin, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecinde önemli hizmetlerde bulunduğunu vurgulayan Büyükkılıç, bu anlamlı mirasın hak ettiği şekilde korunması için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Melikgazi Türbesi ve Çevresi Yeniden İhya Edilecek

Kayseri Valiliği ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilecek Melikgazi Türbesi restorasyon ve çevre düzenleme projesinde sona gelindi. Projeyi yerinde inceleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, çalışmaların detayları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hazırlanan proje kapsamında Melikgazi Türbesi ve çevresi restore edilerek tarihi doku korunacak, çevre düzenlemeleriyle alan yeni bir görünüme kavuşacak. Projenin, Kayseri'nin tarihi ve kültürel mirasının korunmasının yanı sıra kültür turizmine de önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanına hazırlandığını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarihi ve kültürel mirası güçlendirecek projeleri birer birer hayata geçirdiklerini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, 'Sayın Valimizin gayretine, samimiyetine her zaman olduğu gibi teşekkür ediyoruz. Kayseri'nin hem Türkleşmesinde hem de İslamlaşmasında önemli bir yere sahip olan komutanımıza yakışanı yapacağız. Süreci en kısa sürede sahiplenerek el birliğiyle bu projeyi hayata geçireceğiz. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Kayseri'yi de aşacak, Türkiye'de adından söz ettirecek bir proje olacağına inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek: 'Kayseri'nin En Önemli Tarihi Noktalarından Birini Hak Ettiği Değere Kavuşturacağız'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Valilik ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki güçlü iş birliğinin birçok önemli projeye başarı kazandırdığını ifade etti.

Soğanlı Vadisi'nde yürütülen ortak çalışmaların önemli bir örnek olduğunu belirten Çiçek, aynı anlayışla Melikgazi Türbesi ve çevresini de yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi. Vali Çiçek, 'Son iki yıldır Melik Mehmet Gazi ve şehrimizin kurucularını konu alan organizasyonları büyüterek sempozyumlar düzenlemeye başladık' dedi.

Melikgazi Türbesi'nin Türk tarihi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Çiçek, şöyle konuştu: 'Burası, Kayseri'nin Türkleşmesi ve İslamlaşması açısından bana göre en önemli noktalardan biridir. Burada büyük kahraman Melik Mehmet Gazi'nin türbesi, hemen yanında komutanı, camisi ve kalesi bulunuyor. Türkiye'de benzeri çok az görülen özel bir tarihi alan. Melik Mehmet Gazi, tüm tarih kayıtlarında bir kahraman, tam anlamıyla bir İslam ve Türk kahramanı olarak anılıyor.'

Restorasyon ve çevre düzenleme projesinin tamamlanmasıyla Melikgazi Türbesi ve çevresinin hem tarihi kimliği korunacak hem de ziyaretçilerin daha nitelikli bir ortamda ağırlanması sağlanacak. Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti hazırlıkları kapsamında yürütülen proje, kentin kültürel mirasını geleceğe taşıyacak önemli yatırımlardan biri olarak değerlendiriliyor.