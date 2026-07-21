Edirne Enez'de Sultaniçe-Gülçavuş Sahili Platformu, Enez Kaymakamı Yunus Emre Fırat'ı ziyaret ederek; arıtma tesisi, deniz kirliliği, kaçak kamplar, yol, aydınlatma ve ücretlendirme sorunlarını içeren kapsamlı bir dosyayı sunarak çözüm talep etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Enez ilçesinde faaliyet gösteren Sultaniçe-Gülçavuş Sahili Çevre ve Dayanışma Yurttaş Platformu, göreve yeni başlayan Enez Kaymakamı Yunus Emre Fırat'ı ziyaret ederek bölgenin çözüm bekleyen çevre, altyapı ve mali sorunlarına ilişkin hazırladığı kapsamlı dosyayı sundu.

Platform üyeleri, ziyaretin ardından ilçe meydanında düzenledikleri basın açıklamasıyla taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, yıllardır devam eden bazı sorunların bölge halkının yaşam kalitesini olumsuz etkilediği belirtilerek yetkililere çözüm çağrısı yapıldı.

ARITMA TESİSİ VE DENİZ KİRLİLİĞİ ENDİŞESİ

Platformun öncelikli gündem maddeleri arasında Sultaniçe Köyü Atık Su Arıtma Tesisi yer aldı. Tesisin teknik kapasitesi ve işletme verimliliği konusunda sorunlar bulunduğu öne sürülen açıklamada, arıtılmış suyun iki köy arasından geçerek denize ulaşan dereye bırakılmasının kötü koku ve çevre kirliliğine neden olduğu ifade edildi.

Platform tarafından yapılan incelemelerde biyolojik arıtmanın yeterliliğine ilişkin soru işaretleri bulunduğu, deşarj edilen suyun filtreleme ve dezenfeksiyon süreçlerinin yeterince uygulanmadığının gözlemlendiği aktarıldı.

Yetkililerden tesisin teknik açıdan detaylı şekilde incelenmesi ve düzenli denetim yapılması talep edildi.

SAHİLDE KAÇAK KARAVAN VE ÇADIR KAMPINA MÜDAHALE ÇAĞRISI

Açıklamada, Sultaniçe sahilinde artan yasa dışı karavan ve çadır kampı faaliyetlerinin çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğu savunuldu.

Geçmiş yıllarda benzer işgallerin kaldırıldığı hatırlatılarak, sahilin yeniden kamu kullanımına uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması istendi.

Platform, altyapı çalışmaları sırasında bozulan yolların uzun süredir onarılmadığını belirtti. Özellikle Sultaniçe ile Gülçavuş arasındaki sahil yolunun sürüş güvenliği açısından sorun oluşturduğu ifade edildi.

Bölgede yıllardır devam eden sahil ve yol aydınlatması eksikliklerinin de vatandaşların güvenliğini etkilediği belirtilirken, çözüm bulunması çağrısı yapıldı.

Sultaniçe Limanı'nın araç girişine kapatılması nedeniyle yaşanan otopark sorununun giderilmesi ve vatandaşların sahile daha güvenli ulaşım sağlayabilmesi için düzenleme yapılması da talepler arasında yer aldı.

SU, ATIK SU VE ÇÖP ÜCRETLERİ İÇİN DÜZENLEME TALEBİ

Platformun dile getirdiği bir diğer konu ise sahil sitelerinde yaşayan vatandaşlardan alınan temiz su, atık su ve çöp toplama ücretleri oldu.

Ücretlendirmelerin köy merkeziyle eşit seviyeye getirilmesi gerektiği belirtilirken, atık su bedelinin kullanılan su miktarının en fazla yüzde 50'si oranında belirlenmesi gerektiği savunuldu.

Ayrıca çöp toplama ve atık su ücretlerindeki artışların gerekçelerinin açıklanması ve yıllık hizmet bedellerinin TÜİK enflasyon oranlarına göre düzenlenmesi talep edildi.

TALEPLER VALİLİĞE DE İLETİLECEK

Platform, hazırlanan dosyanın Edirne Valisi Yunus Sezer'e de ulaştırılmasını istedi. Açıklamada; arıtma tesisinin incelenmesi, sahildeki kaçak kamp alanlarının kaldırılması, yol ve aydınlatma sorunlarının çözülmesi, otopark düzenlemesi yapılması ve ücretlendirmelerde adil bir sistem oluşturulmasının bölge sakinlerinin ortak beklentisi olduğu vurgulandı. Platform temsilcileri, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmaya hazır olduklarını belirterek, sorunların çözümü için yetkililerden hızlı adım atılmasını istedi.