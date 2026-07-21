İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri doğrultusunda 22 Temmuz Çarşamba gününden itibaren kent genelinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâra karşı uyarıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminleri doğrultusunda kentte etkili olması beklenen yağış ve kuvvetli rüzgâra ilişkin uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 22 Temmuz Çarşamba gününden itibaren İstanbul genelinde aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın batı ilçeleri olan Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece'de etkili olacağı, akşam saatlerinde ise il genelinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre 23-26 Temmuz tarihleri arasında da İstanbul genelinde yerel olarak etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor.

Açıklamada, rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden zaman zaman orta kuvvette, yer yer 30 ila 50 kilometre/saat, cumartesi günü ise kısa süreli olarak 40 ila 60 kilometre/saat hızla eseceği bildirildi.

Öte yandan, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren belirgin şekilde düşerek mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına inmesinin beklendiği kaydedildi.

İstanbul Valiliği, vatandaşları sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.