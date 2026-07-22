Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Hayırsever Adem Tanç ile birlikte yaklaşık 7 ay gibi kısa bir sürede tamamladıkları Afife-H. Mehmet Tanç İlkokulu'nun son durumunu inceleyerek, okulun yanı başına bir de ortaokul yapacaklarının müjdesini verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak okul yapmaya devam ettiklerini söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak ilçede nitelikli yeni okullar yapmaya, okullarımızı modern donanımlarla güçlendirmeye devam ediyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallemizde yaptığımız Afife-H. Mehmet Tanç ilkokulumuzu tam 7 ayda bitirdik. Hemen yan tarafına bir okul daha yapıyoruz. Burası için yeni ihalemizi yaptık. Bir ilkokul ve bir ortaokul burada hazır olacak.

Yıldırım Beyazıt'ta birçok kentsel dönüşüm çalışması yapıyoruz. Bu bölgede yoğun bir nüfus var. Okulumuzun hemen sağ tarafı Sivas Caddesi, sol tarafı da Mustafa Şimşek Bulvarı. Dolayısıyla buradaki yapılaşma ile birlikte okul ihtiyacı da artmış durumda. Hayırseverimiz Adem Tanç ile bu okulumuzu yapıyoruz. Maliyetinin yarısını belediye olarak biz karşıladık yarısını da yine hayırseverimiz karşıladı. Okulun hemen yanına da Adem Tanç'ın ablasının adına bir okul yapacağız. Yine yapım bedelinin yarısını belediye olarak biz karşılıyoruz diğer yarısını da Adem Bey karşılayacak. Türkiye'de en çok okul yapan belediye, en çok kütüphane yapan belediyeyiz. Ben ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, bana büyük destek veriyorlar. Melikgazi'de projelerimiz çok güzel ve nitelikli oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun.' dedi.

İlkokulunun hemen yanında 1856 metrekare inşaat alanında 12 derslikli olarak yapılacak olan ortaokul zemin ve 1. kattan oluşacak. Ortaokulun içerisinde, kantin, rehberlik servisi, çok amaçlı salon, okul aile birliği, idari odalar, zümre odaları, laboratuvar yer alacak.