BURSA (İGFA) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Mudanya Şubesi, Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinde yaşamlarını yitiren Prof. Dr. Muammer Aksoy, İlahiyatçı-Tarihçi Bahriye Üçok ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'yı 'Saygıyla' temasıyla andı.

Mudanya Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen programa; ADD Bursa Şubesi Yönetiminden Ali Küçüksarı, Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, CHP Mudanya İlçe Başkanı Seda Bozdağ Güzelkaya, dernek üyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Moderatörlüğünü ADD Mudanya Şube Başkanı Soyer Kazancı'nın yaptığı programda, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tahir Baştaymaz ile gazeteci-yazar Burhan Kurtulmuş konuşmacı olarak yer aldı. Söyleşide, Cumhuriyet, demokrasi, adalet ve aydınların hedef alınmasının tarihsel ve toplumsal nedenleri ele alınırken, güncel siyasal ve toplumsal sorunlara da dikkat çekildi.

'O GÜNLER UNUTULMAMALI, GENÇLER BİLİNÇLENDİRİLMELİ'

Gazeteci-yazar Burhan Kurtulmuş, konuşmasında Atatürkçülerin örgütlenmesinin önemini vurgulayarak, geçmişte Atatürkçü düşüncenin bastırılmasına yönelik saldırıların unutulmaması gerektiğini söyledi. Mücadelenin sadece geçmişe ait olmadığını belirten Kurtulmuş, yakın dönemde yapılan bazı etkinlikleri de eleştirdi. Atatürkçü bir belediyenin Ortodoks etkinliği düzenlemesini kabul edilemez bulduğunu ifade eden Kurtulmuş, geçmişte Atatürk heykellerinin yıkıldığı, bayrakların indirildiği dönemleri anımsatarak, 'O günler unutulmamalı' çağrısında bulundu. Kurtulmuş, gençlerin bilinçlendirilmesi ve devrim şehitlerinin hafızada canlı tutulmasının önemine vurgu yaptı.

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tahir Baştaymaz ise Cumhuriyetin temelinin eğitim olduğunu vurgulayarak, gerici yapılanmaları önceden gören ve bu uğurda canlarını veren Muammer Aksoy ve arkadaşlarının halkın aydınlanma mücadelesinin simgeleri olduğunu söyledi.

'MUSTAFA KEMAL'İN KURDUĞU CUMHURİYETİN ÖRNEĞİ YOKTUR'

'Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin örneği yoktur ve orijinaldir' diyen Prof. Dr. Baştaymaz, 'Emperyalizm yüz yıllık plan yapar ama planın hedefi ve araçlar değişmez' diyerek şu tespitlerde bulundu:

'Biz son zamanlarda ve bugün burada olduğu gibi bir yankı odasındayız. Kendi sesimizi dinliyoruz. Eğitimimiz giderek karşı devrimcilerin eline geçti. Halk artık neyin gerçek ve doğru olduğunu değerlendiremiyor. Bilmemiz gereken tek şey vaktimiz kalmadı. Gençleri kaybettik, siyasal gücümüz yok. Aydınlar ödlek hale geldi. O nedenle gençleri bilinçlendirmek ve cesaretlendirmek için çaba göstermek zorundayız. Sokağa çıkmak, gençleri uyarmak zorundayız'.

ADD Mudanya Şube Başkanı Soyer Kazancı da konuşmasında, 1990'lı yıllarda katledilen aydınların aydınlık bir Türkiye için mücadele ettiğini ve hiçbir zaman unutulmayacaklarını belirtti. Gençlerin bu mücadelenin ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini vurgulayan Kazancı, ADD Mudanya Şubesi bünyesinde gençlik örgütlenmesine yönelik yeni bir oluşum hazırlığında olduklarını açıkladı.

Program sonunda Prof. Dr. Tahir Baştaymaz'a plaket, Burhan Kurtulmuş'a ise 'Nutuk' kitabı hediye edildi.