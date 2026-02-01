Çevre, iklim ve su alanlarında uzun süredir yürütülen hazırlık ve analiz çalışmalarının ardından yeni bir sivil toplum oluşumu Ankara'da kuruldu. Ekolojik İletişim ve Sürdürülebilir Yaşam Derneği adıyla faaliyetlerine başlayan kuruluş, uzmanlık temelli, çok alanlı ve gelişen ihtiyaçlara uyumlu çalışma modeliyle dikkat çekiyor.

ANKARA (İGFA) - Ekolojik İletişim ve Sürdürülebilir Yaşam Derneği, çevresel bilincin artması, kamu yararına savunuculuk yapılması, bilimsel verinin karar süreçlerinde değerlendirilmesi ve sürdürülebilir yaşam için sağlıklı, adil ve erişilebilir ortamların desteklenmesi hedefiyle faaliyet gösterecek.

Ekolojik İletişim Alanında İlk Dernek

Dernek, 'ekolojik iletişim' alanını kurumsal olarak ele alan ve bu başlıkta faaliyet yürütmek üzere örgütlenen ilk sivil toplum oluşumu olma özelliğini taşıyor. Çevresel verilerin, bilimsel bilginin ve kamu yararına bilgilendirmenin toplumsal etki kapasitesini artırması bekleniyor.

Çok Alanlı ve Veri Odaklı Çalışma Yapısı

Kuruluş bildirgesinde iklim değişikliği, su yönetimi, çevresel sağlık, sıfır atık, döngüsel ekonomi, afet risk azaltımı, biyolojik çeşitlilik, ekosistem temelli uyum, sürdürülebilir tarım-gıda sistemleri, enerji dönüşümü, çevre hukuku, çevresel adalet ve kültürel ekoloji gibi başlıklar yer aldı.

Bu kapsamda araştırma, izleme, raporlama, veri üretimi, izleme mekanizmaları, iletişim, farkındalık ve savunuculuk faaliyetlerinin yürütülmesi planlanıyor.

Gelişen İhtiyaçlara Yanıt Veren STK Modeli

Çevre ve iklim ekseninde yaşanan dönüşüm; su güvenliği, çevresel sağlık, sağlıklı kentleşme, gıda güvenliği, enerji politikaları, atık yönetimi ve dezavantajlı gruplara erişim gibi alanları öne çıkardı. Dernek bu alanlara bütüncül bir yaklaşımla yanıt vermek üzere organize edildi.

Çalışmaların su, iklim, enerji, tarım, sağlık ve kentleşme başlıklarını birbirine bağlayan sürdürülebilir yaşam yaklaşımıyla yürütülmesi hedefleniyor.

Disiplinlerarası Kurucu Kadro

Ankara'da kurulan derneğin kurucuları; çevre ve iklim, enerji, tarım, kentleşme, orman ve sağlık alanlarının yanı sıra savunuculuk, medya, akademi ve hukuk gibi farklı disiplinlerden geliyor.

Kurucu isimler şöyle:

Nizamettin Bilici, Ayhan Bilgen, Ersin Bebek, Şakir Gürel, Elif Habip, Fatma Ömür Balcı, Mustafa Akıncıoğlu, İbrahim Gökdemir, Oğuz Özkale, Serkan Çelebi, Mehmet Yazıcı, Hayrunnisa Bebek, Sultan Tapdık.

Kurucu Başkan Nizamettin Bilici: 'Sürdürülebilir Yaşam İçin Yeni Bir Sivil Toplum Modeli Gerekiyor'

'İklim değişikliği ve çevresel risklerin etkilediği alanların giderek genişlediği bir dönemde sürdürülebilir yaşam meselesi artık yalnızca çevresel değil; su güvenliği, enerji, sağlık, tarım-gıda sistemleri, kentleşme ve sosyal eşitlik gibi çok alanlı bir yapıya kavuştu. Bu nedenle araştırma, izleme, iletişim ve savunuculuğu bir araya getiren yeni bir sivil toplum modeline ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Ekolojik İletişim ve Sürdürülebilir Yaşam Derneği, uzun süredir yürüttüğümüz hazırlık ve analiz çalışmalarının sonucu olarak bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla kuruldu. Amacımız, bilimsel veri ile toplumsal bilginin buluştuğu, kamu yararı eksenli çözümleri güçlendiren bir yaklaşımı yaygınlaştırmaktır.'

İşbirlikleri ve İlk Dönem Çalışmaları

Derneğin kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası ağlarla işbirliklerini değerlendirmesi bekleniyor. İlk dönem çalışmalarının savunuculuk, izleme ve iletişim odaklı yürütülmesi öngörülüyor.

Dernek, iklim ve çevre alanında değişen ihtiyaçların bilimsel bilgi, toplumsal bilinç ve kamu yararına savunuculukla karşılanabileceğini savunuyor. Bu çerçevede hem araştırma ve izleme mekanizmaları kurmayı, hem politika süreçlerini takip etmeyi hem de sürdürülebilir yaşam yaklaşımının toplumda güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyor.