Bursa'nın Mudanya ilçesinde 28 Eylül 2025 Pazar günü düzenlenecek "Avrupa Triatlon Balkan Şampiyonası" için bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Ulaşım alternatif güzergâhlardan sağlanacak.BURSA (İGFA) - Mudanya'da hafta sonu düzenlenecek uluslararası spor etkinliği "Avrupa Triatlon Balkan Şampiyonası Mudanya 2025" için ilçe içi trafiğe düzenleme geldi.

Mudanya Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre; şampiyona dolayısıyla Bursa'dan Mudanya'ya geliş yönünde Özdilek ışıklarından itibaren Bursa Asfaltı Caddesi, İstasyon Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı, 12 Eylül Caddesi ve Halitpaşa Caddesi 27 Eylül Cumartesi günü saat 23.00'ten 28 Eylül Pazar günü saat 18.00'e kadar araç trafiğine kapatılacak.

Mudanya'ya girişler ise; Bursa Asfaltı Caddesi üzerinden Sanayi Caddesi, Deniz Caddesi ve Şehit Hakan Tamaç Caddesi'ni takiben alternatif güzergâhlar üzerinden sağlanacak.

MUDANYA GİYİM PAZARI BU HAFTA AÇILMAYACAK

Öte yandan her Pazar günü Demirhane mevkiindeki dolgu alanındaki kapalı pazaryerinde açılan Mudanya Giyim Pazarı da, bu hafta gerçekleşecek organizasyon dolayısıyla 28 Eylül Pazar günü kapalı olacak.