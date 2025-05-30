Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği 2025 Mayıs meclis toplantısı Birlik Başkanı Oktay Yılmaz başkanlığında Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Toplantıya birlik üyesi belediye başkanları ve meclis üyeleri katılım sağladı.

Toplantıda encümen üyeleri ile plan ve bütçe komisyonlarına yönelik seçimler yapıldı. Yapılan oylamada mevcut üyeler güven tazeleyerek yeniden seçildi. Diğer gündem maddeleri de oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda konuşan Birlik Başkanı Oktay Yılmaz, birlik tarafından 2024 ve 2025 yıllarında hayata geçirilen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

“BURSA’NIN MARKA DEĞERİNE KATKI SAĞLIYORUZ”

“Bursa’nın turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda daha görünür kılmak için yoğun çaba harcıyoruz” diyen Yılmaz, “Sadece tanıtım değil, şehrimizin turistik değerlerini koruma, geliştirme ve dünyaya anlatma misyonumuz da var. Her bir faaliyetimiz Bursa’nın marka değerine katkı sunuyor. Birlikte büyüyor, birlikte gelişiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ortadoğu pazarına yönelik yürütülen dijital tanıtım çalışmalarını da değerlendiren Yılmaz, “2024 yılı içinde Katarlı sosyal medya fenomenlerini şehrimizde ağırladık. Bu iş birliği sonucunda 15 milyonun üzerinde sosyal medya görüntülenmesine ulaştık. Türk Hava Yolları Riyad Ofisi ile gerçekleştirdiğimiz dijital medya kampanyası ile sadece ilk haftada 19 milyon görüntülenme elde ettik” diye konuştu.

“Uluslararası Fuarlarda Bursa’yı Tanıttık”

Başkan Yılmaz, “EMITT, ITB Berlin, WTM Londra, QTM Doha, Philoexnia Selanik ve Dubai ATM gibi birçok önemli fuarda Bursa’nın tanıtımını gerçekleştirdik. Bu platformlar aracılığıyla hem destinasyonumuzu tanıttık hem de yeni iş birliklerinin kapısını araladık” dedi.

EHTTA’YA BURSA’DAN DAVET

Bursa’nın yeniden Avrupa Tarihi Termal Şehirler Ağı’na (EHTTA) kabul edildiğini belirten Yılmaz, “Fransa’da gerçekleştirilen yürütme kurulu toplantısında alınan kararla şehrimiz bu önemli ağa yeniden üye oldu. 2026 yılındaki EHTTA Genel Kurulu’nun Bursa’da yapılması için de resmi teklifimizi sunduk” diye konuştu.

Yerel projelere de değinen Yılmaz, “Adım Adım Kadim Bursa projemiz kapsamında bin 200 öğrenciyi şehir tanıtım gezilerine dahil ettik. Ayrıca Mustafakemalpaşa Suuçtu Şelalesi’nde doğa yürüyüşü ve Orhangazi’de karavan şenliği gibi etkinliklerle halkın turizme katılımını teşvik ettik” ifadelerini kullandı.

“BURSA’YA YENİ BİR TURİZM REHBERİ KAZANDIRIYORUZ”

Yeni rehber çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Oktay Yılmaz, “BEBKA destekli projemizle hazırlanan Bursa Turizm Rehberi’ni alternatif dillerde ve sesli kitap formatında haziran ayında kullanıma sunacağız” dedi.

Yurt dışı temaslarından da bahseden Yılmaz, “Almanya’daki Türk seyahat acentalarıyla ve Avrupa Türk Seyahat Acentaları Birliği ile bir araya geldik. Avrupa’nın farklı kentlerinde Bursa Tanıtım Günleri düzenlenmesi yönünde karar aldık. Yakın zamanda Almanya’nın Düsseldorf kentinde ve çevresinde faaliyet gösteren Türk kökenli turizm acentalarını Bursa’da ağırladık. Yaklaşık bir hafta boyunca şehrimizde temaslarda bulunan heyetle önemli istişarelerde bulunduk” şeklinde konuştu.