Milli Eğitim Bakanlığının “Uluslararası Kardeş Okul Uygulamaları” çerçevesinde Bursa’da önemli bir iş birliği daha hayata geçirildi.BURSA (İGFA) - Kosova’nın Kaçanik Belediyesi heyeti, İznik’teki eğitim kurumlarıyla kardeşlik ilişkileri kurmak amacıyla Bursa’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kaçanik Belediye Meclis Başkanı Kemal Murseli, Belediye Başkan Vekili Sabedin Vishi, Eğitim Müdürü Zahir Doda ve Kaçanik bölgesindeki okul müdürlerinden oluşan heyet; Makedonya-Kosova-Arnavutluk Dernek Başkanı Recep Gündüz’ün eşliğinde Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında İznik ilçesindeki bazı okullarla Kaçanik bölgesindeki okullar arasında “Kardeş Okul Protokolü” imzalandı. İmzalanan protokolle, öğrenciler ve öğretmenler arasında kültürel ve akademik etkileşimi destekleyecek projelerin hayata geçirilmesi, karşılıklı ziyaret programlarının düzenlenmesi ve ortak etkinliklerle kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, görüşmede yaptığı açıklamada Bursa’nın bu konudaki kararlılığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bursa, güçlü kardeşlik bağlarını yıllardır kararlılıkla sürdüren bir şehir. Halihazırda bulunan kardeş okul iş birliklerimizi daha da artırmak, bu süreci daha yapılandırılmış ve sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz.”

Alireisoğlu, ayrıca bu tür protokollerin sadece akademik değil, aynı zamanda kültürel bağları da güçlendirdiğini belirtti.

Bu anlamlı ziyaret ve imzalanan protokoller, Türkiye ile Kosova arasında eğitim alanında kurulan dostluk köprülerine yeni bir halka daha eklemiş oldu.