Bursa'da Osmangazi Belediyesi, bu yıl 22’incisi düzenlenecek olan Bursa Kitap Fuarı’nda tüm yayınlarıyla birlikte batı kapısı F400 numaralı stantta yerini alacak.BURSA (İGFA) - Bu yıl 22’incisi düzenlenecek olan Bursa Kitap Fuarı, 12 Nisan Cumartesi günü kapılarını kitapseverlere açıyor. 12-20 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Bursa Kitap Fuarı, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Osmangazi Belediyesi, bünyesinde çıkan yayınlar ile Bursa Kitap Fuarı’ndaki yerini alacak. Osmangazi Belediyesi’nin stanttı, imza günü ve söyleşi gibi çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Osmangazi Belediyesi’nin standında kitapseverlerle buluşacak olan yazar ve şairlerin söyleşi ve imza programları belli oldu.

12 Nisan Cumartesi saat 13.00 Nevzat Çelik, 13 Nisan Pazar saat 15.00 Serhan Asker, 14 Nisan Pazartesi saat 17.00 Ayşen Işık, 16 Nisan Çarşamba saat 14.00 Şenal Sarıhan, 18 Nisan Cuma saat 15.00’ta ise Necdet Saraç ve Birsen Saraç, sevenleriyle Osmangazi Belediyesi’nin standında bir arada olacak.