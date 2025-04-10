Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği MEM Genç Sahne Konserleri’nin son konuğu genç piyanist Doruk Ali Sezer oldu. Sezer, Schubert’den Hasan Ferit Alnar’a uzanan zengin repertuarı ile MEM’de dinleyici ile buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde (MEM) düzenlenen Genç Sahne Konserleri, klasik müziğin farklı örneklerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

6 yaşından bu yana sürdürdüğü müzik yolculuğunda, Alkonova Müzik Yarışması, 4. Ulusal Altın Nota Piyano Yarışması ve Vivaldi Uluslararası Müzik Yarışması’nda dereceye giren genç piyanist Doruk Ali Sezer, izleyicileri adeta bir müzik yolculuğuna çıkardı.

Franz Schubert, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart ve Hasan Ferit Alnar gibi bestecilerin eserlerinden oluşan zengin repertuarını başarıyla icra eden genç piyanist, performansıyla izleyicilerden tam not aldı.