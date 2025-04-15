Bursa'da Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, görevde geçirdiği bir yılı değerlendirerek çarpıcı bir karar aldı. İYİ Parti'den belediye başkanı seçilen Başkan Karabatı, partisinden istifa ederek başkanlığını bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, bir yılı geride bırakan belediye başkanlığı görevinde, tüm kararları vatandaşların menfaatleri doğrultusunda aldıklarını belirtirken, görev süresince özgür bir zeminde, kapsayıcı bir anlayışla çalıştıklarını vurguladı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Başkan Karabatı, “Karacabey’e hizmet etmek amacıyla üstlendiğimiz belediye başkanlığı görevini, bir yıl geride bırakırken tüm kararlarımızı vatandaşlarımızın menfaatlerini gözeterek almaya özen gösterdim. Geldiğimiz noktada, daha özgür bir zeminde ve kapsayıcı bir anlayışla sürdürdüğümüz partiye üyeliğimizi istifa ettiğimizde belediye başkanlığı görevimizi bağımsız olarak sürdüreceğimizi kamuoyuna sunuyorum” dedi.

Karacabey’in siyasi kimliklerden öte bir sevda olduğunu ifade eden Başkan Karabatı, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her bir hemşehrimizin sesi olmaya, birlikte üretmeye ve ilçemizi hep birlikte daha ileriye taşımaya devam edeceğim” sözleriyle kararlılığını vurguladı.

Hatırlanacağı gibi son yerel seçimlerde İYİ Parti'den Karacabey Belediye Başkanlığı'na seçilen Fatih Karabatı için bir süredir kamuoyunda partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu.