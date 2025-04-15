CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, proje okullarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçlarına ilişkin, "35-40 yıllık öğretmen arkadaşlarımızı öğrencilerinden lütfen ayırmayınız" ifadesini kullandı.ANKARA (İGFA) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın proje okullarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçlarını eleştiren Sarıgül, “Gençlerin isteklerini görmezden geliyorsunuz. 35-40 yıllık öğretmen arkadaşlarımızı öğrencilerinden lütfen ayırmayınız” çağrısında bulundu. CHP'li Sarıgül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” ve “terör” soruşturmalarına da değindi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmaları siyasi bulduğunu belirten Sarıgül, “Herkes biliyor ki Ekrem başkan, cumhurbaşkanı adayı olmasaydı bunlar başına gelmezdi. Ama o şu anda yarışın bir numaralı favorisi” dedi.

Sarıgül, açıklamasında ayrıca olarak Roblox uygulamasının yeniden kullanıma açılmasını talep etti.