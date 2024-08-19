Bursalıların giyim, pazar, döviz ihtiyaçlarını aynı anda karşılayabildikleri Tarihi Kapalı Çarşı, hafta başı olmasına rağmen oluşan kalabalık ile dikkat çekti.BURSA (İGFA) - Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesine rağmen Bursa Kapalı Çarşı’da oluşan yoğunluk göz doldurdu. Çarşı esnafı yoğunluktan memnun olduğunu dile getirirken hafta başı olmasına rağmen böyle bir kalabalık olmasına şaşırdıklarını ifade ettiler.

Esnaf, Kapalı Çarşı’nın bu kadar rağbet görmesinin nedeninin, bulunduğu konumun yanı sıra ‘içinde her türlü alışverişe hitap edecek geniş yelpazede hizmet sunulması’ olduğunu ifade etti.

Öte yandan Kapalı Çarşı esnafı, ağustos ve eylül aylarında yoğunlaşan düğün sezonu dolayısıyla alışverişlerini tamamlamak isteyen vatandaşların Kapalı Çarşıyı daha çok tercih ettiğini dile getirdiler.

Esnaf, alışveriş merkezlerindeki yüksek fiyatlardan kaçan vatandaşların, çarşıda aradıklarını daha uygun fiyatlarla temin edebildiklerini ve çarşıdaki ürünlerin hem kaliteli hem de uygun fiyatlı olmasının vatandaşları cezbettiğini ifade etti.