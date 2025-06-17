Bursa'da İznik Belediyesi hayata geçirdiği “Yaşayan İznik Hazineleri” projesinin 38.belgeselinde eğitim ve sanatla dolu bir ömür geçiren Orhan Hekimoğlu’nun (81) hayatını ele aldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İznik ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün “Yaşayan İznik Hazineleri” projesi kapsamında belgeselleştirilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak eğitimci ve müzisyen kişiliğiyle birçok öğrenci yetiştiren, enstrümanlarını hala elinden bırakmamış olan Orhan Hekimoğlu’nun (81) dolu dolu geçen hayatı ele alındı.

1944 yılında İnegöl de müzisyen bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Orhan Hekimoğlu Bolu Öğretmen Okulu’ndan mezun olarak öğretmenlik mesleğine başlar.1968 yılında İznik Selçuk İlkokuluna atanan Hekimoğlu 1985 yılında öğretmenlik mesleğinden emekli olur. İznik’e geldiği ilk yıllarda belediye bandosunda trompet çalmaya başlayan Hekimoğlu müziği hayatının bir parçası haline getirir. Daha sonra İznik Belediyesi Mehter Takımının kurulmasına da destek olan Orhan Hekimoğlu blok flüt, trompet ve keman alanında bir çok eğitimler vererek bu alanda müzisyenler yetiştirmiştir.

Yaşayan İznik Hazineleri 38. Bölümü’nde izleyiciyle buluşan Orhan Hekimoğlu hayat hikâyesi, İznik ile ilgili hatıraları ve anlatımlarıyla izleyiciyi müzik ile dolu bir yolculuğa çıkarıyor.