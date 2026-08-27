Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz, 104'üncü yıl dönümünde Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği söyleşiyle tarihi belgeler ve anlatımlar ışığında ele alındı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümünde tarih meraklılarını Osmangazi Hisar Kültür Buluşmaları'nda bir araya getirdi. 'İşgalden Kurtuluşa Büyük Zafer' başlıklı söyleşide, Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştiren gelişmelerden olan 30 Ağustos Zaferi'ne uzanan süreç, dönemin siyasi ve askeri koşulları çerçevesinde değerlendirildi.

Hisar Arkeopark'ta yer alan Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tarihçi-Yazar Sinan Meydan, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Milli Mücadele'nin kritik aşamalarını, Türk ordusunun Büyük Taarruz öncesindeki hazırlıklarını ve cephede uygulanan stratejileri tarihsel bilgiler eşliğinde katılımcılara aktardı.

Büyük Taarruz'un yıl dönümünde düzenlenen söyleşinin anlamına dikkat çeken Tarihçi-Yazar Sinan Meydan, Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ederek, '26 Ağustos, bizim tarihimizin çok özel bir günü. Bildiğiniz gibi Büyük Taarruz'un başladığı gün. Yaklaşık beş gün süren Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle noktalandı. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığında kazanılan büyük bir zaferdir' ifadelerini kullandı.

Bursa'nın iki yılı aşkın bir süre işgal altında kaldığının altını çizen Meydan, sözlerine şu şekilde devam etti:

'Bursa, Büyük Taarruz'un hemen ardından, 11 Eylül 1922 tarihinde Mustafa Kemal'in askerleri tarafından kurtarıldı ve yeniden vatan toprağına katıldı. Dolayısıyla büyük zaferi en iyi anlatabileceğimiz yerlerden birinin Bursa olduğunu düşünüyorum. Büyük zaferin anlamını ve önemini bu topraklarda daha iyi idrak etmek, zaferi burada daha derinlemesine anlatmak ve topluma aktarmak gerekir. Bana bu fırsatı verdiği için Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ediyorum.'

'KİTAP DİJİTAL ÇAĞDA MODERN İNSANIN SON SIĞINAĞI'



Gençlerin tarih bilincine sahip olması gerektiğini belirten Sinan Meydan, 'Gençlerin kendi tarihlerinden ders almaları ve ilham almaları çok önemli. Biz bir işgal yaşadık. İşgalden kurtuluşa bu ülke nasıl gitti, bunu nasıl başardık. Gençlerin bunları öğrenmesi çok önemli. Tarihten ders çıkarmalarını istiyorum. Kitap, dijital çağda modern insanın son sığınağı adeta. Üretkenliğimizin ve insanı insan yapan temel değerlerin varlığını koruyabilmesi ve bunların açığa çıkabilmesi kitapla mümkün. Dijital, elektronik ve yapay zeka çağında bizi birbirimizden ayıran temel noktalardan biri, kitap okuyup okumadığımız olacak. Hepimiz ekran kaydırıyoruz. Geleceğin dünyasında farkı oluşturanlar, okuyanlar olacaktır' diye konuştu.

Program sonunda Osmangazi Belediye Başkan Vekili Ahmet Sergenkeleşoğlu ve Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, günün anısına Tarihçi-Yazar Sinan Meydan'a teşekkür plaketi takdim etti.