Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Bursa Kent Konseyi iş birliğinde Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürütülen 'Eurodesk Youth Solidarity for Resilience - Dayanıklılık için Gençlik Dayanışması' projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Kent Konseyi'nde düzenlenen toplantıda, Bursa'nın afetlere ve çevresel risklere karşı daha dirençli bir kent olması için gençlerin aktif rol üstlenmesi hedefi öne çıktı. Proje kapsamında, gençlerin afetlere hazırlık konusunda bilinçlendirilmesi, gönüllülük ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesi ve gençlerle kentteki kurumlar arasında sürdürülebilir iş birlikleri geliştirilmesi amaçlanıyor.

Toplantıya Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi (AKOM) Başkanı Ömer Faruk Döğücü, Afet Koordinasyon Şube Müdürü Özay Özgür Gündüz, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Emre Solak, Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Şube Müdürü Ercüment Yılmaz, İtfaiye İdari ve Destek Şube Müdürü Gülçin Bayazıt, Orman Bölge Müdürlüğü'nden Mevhibe Gündiç, proje koordinatörleri Yaren Yıldırım ve Yağız Mert Uğurlu, Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası temsilcisi ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

'PROJELERİ MERKEZE ALACAĞIZ'

Toplantıda konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast, gençlerin ve sivil toplum kuruluşlarının proje süreçlerine daha fazla dahil edilmesinin önemine dikkat çekti. Kent Konseyi bünyesinde projeleri merkeze alan yeni bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Samast, yeni fikirlerin hem konsey hem de şehir için değerli olduğunu vurguladı.

Samast, ayrıca proje üretme sürecinde yenilikçi fikirlerin doğru kaynaklarla buluşturulması için yeni nesil Kent Konseyi yapısı içerisinde Projeler ve Kaynak Geliştirme Ofisi kurmayı planladıklarını ifade ederek buraya gelecek iyi fikirlerin kaynakla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

ERASMUS+ VE AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI ANLATILDI

Açılış toplantısı, Eurodesk İrtibat Kişisi Merve Güner tarafından yapılan 'Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı' sunumuyla devam etti. Ardından proje koordinatörleri Yaren Yıldırım ile Yağız Mert Uğurlu, 'Dayanıklılık için Gençlik Dayanışması' projesinin hedefleri, faaliyetleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Proje kapsamında gençlerin afet ve çevresel risklere karşı farkındalıklarının artırılması, gönüllülük faaliyetlerine aktif katılımlarının sağlanması ve Bursa'nın afetlere karşı daha dirençli bir kent haline gelmesine katkı sunulması hedefleniyor.