Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit'in üniversite, toplu konut bölgesi ve Devlet Hastanesi ulaşımındaki önemli bağlantı noktalarından Gazanfer Bilge Bulvarı'nı (Santral Rampası) 17 yıl sonra kapsamlı bir çalışmayla yeniledi. Çalışma kapsamında, rampanın özelliklerine uygun asfalt serimi gerçekleştirilirken güzergâhtaki altyapı, kaldırımlar, oto korkuluklar ve yol çizgileri de elden geçirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de ulaşım yatırımlarını yarının ihtiyaçlarını gözeten bir vizyonla sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yöndeki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İzmit'te yoğun olarak kullanılan Gazanfer Bilge Bulvarı (Santral Rampası), 17 yıl sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından kapsamlı bir çalışmayla yenilendi. Baştan sona ele alınan güzergâh, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra yol güvenliği ve sürüş konforunu artıran uygulamalarla yeniden düzenlendi.

20 GÜNDE 2 ETAP DA TAMAMLANDI

Son olarak 2009 yılında yenilenen Gazanfer Bilge Bulvarı'nın üstyapısında, geçen 17 yıllık süreçte ihtiyaç duyulan noktalarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Ancak yoğun trafik yükü ve yüksek eğimi nedeniyle güzergâhta kapsamlı bir yenileme ihtiyacı ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 Temmuz'da başlatılan çalışma, iki etap halinde yürütülerek 10 Ağustos'ta tamamlandı. Kapsamlı yenilemeyle birlikte Santral Rampası'nın uzun yıllar Kocaelililere güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunması hedefleniyor.

YOLUN YAPISI İNCELENDİ

Çalışmanın en önemli aşamalarından biri, asfalt seriminden önce yolun mevcut yapısının detaylı şekilde incelenmesi oldu. Alınan karot numunelerinde binder tabakasında ciddi kırılmalar tespit edilmesi üzerine yenileme yalnızca yüzey asfaltıyla sınırlı tutulmadı. Yolun farklı katmanlarında da gerekli imalatlar gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3,5 kilometrelik güzergâhta 3 bin metreküp kazı yapıldı. Ardından 5 bin ton binder asfalt serilirken, üst tabakada ise yolun yüksek eğimi, yoğun trafik yükü, yağış ve kış şartları dikkate alınarak 4 bin 500 ton cüruf taş mastik asfalt kullanıldı. Böylece güzergâhta toplam 9 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Yolun imalat genişliği ise bölümlere göre 10 ila 25 metre arasında değişti.

Santral Rampası'nın yüksek eğimi, yol yüzeyinde kullanılacak kaplamanın niteliğini de önemli hale getiriyor. Bu nedenle son katmanda cüruf taş mastik asfalt tercih edildi. Yüksek eğimli, yoğun trafik alan ve kış aylarında tuzlama yapılan yollarda dayanıklılığıyla öne çıkan bu kaplama, daha yüksek kavrama ve sürtünme sağlayarak yol tutuşuna katkı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi, bu tercihle Santral Rampası'nın yalnızca bugünkü trafik yükünü değil, önümüzdeki yıllarda oluşabilecek yoğunluk ve zorlu hava koşullarını da dikkate aldı.