Sporun her branşında attığı güçlü adımlarla adını duyuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Sporun Başkenti' vizyonunu yıl boyunca düzenlediği prestijli organizasyonlarla hayata geçiriyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından sporcuları ilimizde buluşturan Büyükşehir, kenti büyük organizasyonlara ev sahipliği yapan spor şehrine dönüştürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Sporun her branşında sporcu yetiştiren altyapı modeliyle dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, çocukların yeteneklerini erken yaşta, üniversitelerdeki akademisyenlerin katkılarıyla belirliyor.

Uygun branşlara yönlendirilen gençler, amatör spor kulüpleriyle buluşturuluyor. Temel spor eğitimleriyle desteklenen bu süreç, kentte amatör sporun güçlenmesine katkı sağlıyor. Uluslararası başarı potansiyeline sahip sporcular için ise özel teşvik mekanizmaları devreye alınıyor.

5 YILDA SAYISIZ SPOR YATIRIMI

Başarılı sporculara sağlanan destek ve sponsorluk imkânlarıyla gençlerin önünü açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçelere kazandırdığı 7 Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi ile çocuk ve gençlerin hem eğitim hayatlarını sürdürmelerine hem de seçtikleri branşlarda profesyonel olarak gelişmelerine katkı sunuyor.

Amatör spora her alanda destek veren Büyükşehir, son 5 yılda kente 27 antrenman ve futbol sahası, 4 yarı olimpik yüzme havuzu kazandırırken 204 okula da basketbol ve voleybol sahası yaptı. Tüm bu yatırımlarla çocuk ve gençlerin yeteneklerini erken yaşta keşfetmeleri ve spora daha kolay erişmeleri sağlandı.

SEKA PARK YAĞLI GÜREŞLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Spor yatırımlarının yanı sıra büyük organizasyonlara da ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 18. Altın Kemer SEKA Park Yağlı Güreşleri'ni 12-14 Haziran 2026 tarihlerinde İzmit Atletizm Pisti'nde gerçekleştirdi.

Minik boylardan baş boya kadar 1.700'ü aşkın güreşçinin katıldığı organizasyonda 75 başpehlivan, 100 başaltı ve 110 büyük orta güreşçisi er meydanına çıktı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun 8 etaplı organizasyonunun 4'üncü ayağı olan SEKA Park Yağlı Güreşleri ile güreş dünyasının efsane isimlerini İzmit'te buluştu. 2009 yılından bu yana her yıl bir ustanın anısına düzenlenen organizasyon, Kocaeli'nin marka spor etkinlikleri arasında yer alıyor.

JUDO'DA AVRUPA KUPASI HEYECANI

Judoda önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Yıldızlar Judo Avrupa Kupası'nı 11-12 Temmuz 2026 tarihlerinde Avrupa Judo Birliği ve Türkiye Judo Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirdi.

15 ülkeden 463 sporcunun katıldığı organizasyonda Türk sporcular; 22 altın, 22 gümüş ve 41 bronz olmak üzere toplam 89 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

EMRE YAZGAN TURNUVASI'NA REKOR KATILIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Emre Yazgan Uluslararası Süper Minikler-Ümitler Judo Turnuvası ise 13-14 Temmuz 2026 tarihlerinde 18 ülke ve 34 şehirden 1.626 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplam 2.144 müsabakanın yapıldığı organizasyonda sporcular, iki gün boyunca tatamide kıyasıya mücadele etti. 52 siklette ve 5 ayrı minderde gerçekleştirilen karşılaşmalar, genç sporcuların yeteneklerini sergilediği önemli bir platform oldu.

DÜNYA ŞAMPİYONASI KOCAELİ'DE DÜZENLENDİ

Uluslararası spor organizasyonları denildiğinde akla gelen illerden biri olan Kocaeli, CMAS Sualtı Hokeyi Yaş Grupları Dünya Şampiyonası'na da ev sahipliği yaptı.

16-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 12 ülkeden 520 sporcu katıldı.

Türkiye, U19 erkeklerde şampiyonluk, U24 kadınlarda ise ikincilik elde etti. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı şampiyona, 10 gün boyunca büyük heyecana sahne oldu. Tribünleri dolduran sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, 'Sporun Başkenti Kocaeli' vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

GÜREŞTE ULUSLARARASI BAŞARI

Ata sporu güreşi her alanda destekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası düzenlendi.

24 ülkeden 430 sporcunun katıldığı organizasyonda Türk güreşçiler, 27 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Üç gün süren turnuvada sporcular, serbest ve grekoromen stil olmak üzere toplam 20 kategoride mücadele etti. Dünya çapında seçkin sporcuların katıldığı organizasyon, yüksek rekabet seviyesi ve güçlü organizasyon yapısıyla uluslararası spor camiasından tam not aldı.