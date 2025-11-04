Bursa İTÜDER, Cumhuriyetimizin 102. yılını Merinos AKKM'de düzenlenen Türk Sanat Müziği konseriyle kutladı. Gelirler, İTÜ'deki Bursalı öğrencilere burs olarak aktarıldı. Başarıyla geçen programda sanatseverler coşkuyla eşlik etti.

BURSA (İGFA) - Bursa İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği, (Bursa İTÜDER) Cumhuriyetimizin 102. yılını Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği Türk Sanat Müziği konseriyle kutladı. Gelirinin tamamı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) öğrenim gören Bursalı öğrencilere burs olarak aktarılan anlamlı gece, sanatseverlerin ve protokol üyelerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Metin Tunçer, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Mahmut Demiröz, Mudanya Belediye Başkan Vekili Kerem Eke, Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy'un da aralarında bulunduğu Bursa protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda İTÜ mezunu katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Bursa İTÜ Mezunları Derneği Başkanı Hasan Tuğcu, tüm konuklara katılımlarından dolayı teşekkür ederek Cumhuriyetin 102. yılını kutladı. Cumhuriyetin kuruluş mücadelesinin önemine dikkat çeken Tuğcu 'Milletimiz, 200 yıllık acı dolu geri çekilmesinin sonunda eşi benzeri görülmemiş bir zafere imza atmıştır. Cumhuriyet, ekonomisi ve kurumları çökmüş, aydınlarını ve gençlerini kaybetmiş bir memleket üzerine bir umut olarak kurulmuş, kimsesizlerin kimsesi olmuştur.' dedi.

Eğitim ve sanatın toplumsal kalkınmadaki rolüne de değinen Tuğcu, 'Güçlü devletler nitelikli eğitim kurumlarıyla inşa edilebilir. İTÜ, 1773'ten bu yana sayısız ilke imza atarak Cumhuriyetimizin inşasında önemli bir yer edinmiştir. Bilindiği üzere Atatürk, 'Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa tam bir hayata sahip olamaz,' sözüyle sanata verdiği değeri en güzel şekilde ifade etmiştir.' ifadelerini kullandı. Konser gelirlerinin tamamının İTÜ'de okuyan Bursalı öğrencilere 'Başarı ve İhtiyaç Bursu' olarak aktarılacağını vurgulayan Tuğcu, destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür etti.

KORO VE SOLİSTLER DİNLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

Konuşmanın ardından başlayan müzik ziyafeti, geceye damgasını vurdu. Şef Tuğberk Çelikkol yönetimindeki Bursa İTÜDER Türk Müziği Korosu, Cumhuriyetimizin 102. yılına özel olarak seçilmiş Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan zengin repertuvarıyla büyük beğeni topladı. Konserde, koro ve solistlerin performansı izleyicilerden tam not aldı. Konuk sanatçılar Elif Güreşçi ve Nusret Yılmaz, güçlü yorumlarıyla unutulmaz anlar yaşatırken, dinleyiciler birçok esere coşkuyla eşlik etti. Gecenin en özel anlarından biri ise Bursa İTÜDER üyelerinden oluşan Zeybek ekibinin sahne performansı oldu. Cumhuriyet coşkusunu ve milli değerleri yansıtan gösteri, izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Program, yoğun alkışlar eşliğinde; geceye katkı sunan sponsorlara, Şef Tuğberk Çelikkol'a ve konuk sanatçılar Elif Güreşçi ile Nusret Yılmaz'a çiçek takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.