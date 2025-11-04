İzmit Belediyesi, Derince'de yaşayan Kıbrıs Gazilerini ziyaret ederek minnet ve şükranlarını sundu

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, şehit ve gazi ailelerine yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi, Derince'de ikamet eden Kıbrıs Gazileri ve ailelerini ziyaret etti.

GAZİLERE ŞÜKRAN BULUŞMASI

Ziyaret programı kapsamında Kıbrıs Gazileri Şakir Ergüney ve Kenan Aşkın evlerinde ziyaret edilerek kendilerine minnet ve şükran duyguları iletildi. Programda İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, Kreş Müdürlüğü Sorumlusu Yasemin Tüylü ve Şehit ve Gazi Hizmetleri Birim Sorumlusu Merve Gökduman hazır bulundu.

'HER ZAMAN YANINIZDAYIZ'

Yetkililer, ziyaret sırasında belediyenin şehit ve gazi ailelerine yönelik yürüttüğü çalışmalar, oluşturulan birimin amaçları, hayata geçirilen projeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birlikleri hakkında bilgi verdi. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in selamları ailelere iletildi. Gazi ve ailelerine Ayyıldız motifli Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edilirken, ailelerin misafirperverliği için teşekkür edildi.