Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatı, Haziran ayında 1474’ü yangın 1461’i kurtarma olmak üzere toplam 3.139 olaya müdahale etti. 5-6 gündür yangın ihbarı süresinin ortalama 10 dakika olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, Bursa İtfaiyesi’nin bu süreçte ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ekip, ekipman, hizmet binaları ve yeni araçlarla güçlendirmeye devam ettiği itfaiye teşkilatı, vatandaşların huzuru için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa’da 31 istasyonda 694 personel, 144 araçla hizmet veren İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Haziran ayında çok sayıda olaya müdahale etti.

Ekipler, Haziran ayında 1474 yangın, 1461 kurtarma ve 38 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere toplam 3 bin 139 olaya müdahale ederken, 23 bin 123 kişiye eğitim verildi. Olaylarla alakalı 206 itfaiye raporu hazırlandı ve 29 denetim gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye’de ve Bursa’da etkili olan yangıların herkesi derinden üzdüğünü belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Geçtiğimiz günlerde en yoğun yangınların, Karaağaç Mahallesi ve İsmetiye Mahallesi’nin yanı sıra Yenişehir, İznik, Orhangazi’deki ormanlık alanlarda yaşandığını hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, Orhaneli, Gemlik, Karacabey ve Mustafakemalpaşa’da da anız yakmadan kaynaklanan yangınların çıktığını dile getirdi.

İzmir ve Bilecik’teki yangınların söndürülmesine de destek olduklarını dile getiren Başkan Bozbey, tüm yangınlara, sahada görev alan toplam 593 personel ve toplam 146 itfaiye aracıyla müdahalede ettiklerini belirtti. Yaşanan yangınları önleme konusunda herkese sorumluluklar düştüğünü söyleyen Başkan Bozbey, “Birey olarak önce kendi tedbirlerimizi almalıyız. Bacalarımızı ve elektrik tesisatlarımızı kontrol ettirmeliyiz. Çevreye izmarit, cam şişe atmamalıyız. Çiftçilerimiz anız yakmamalı. 5-6 gündür ortalama yangın ihbarı aldığımız süre 10 dakika seviyesinde. Cuma günü ise Bursa’da 7 dakikada bir yangın çıktı. Allah’tan eleman ve ekipman olarak güçlendirdiğimiz bir itfaiye grubumuz var. Kırsal alandaki köylerimize verdiğimiz 100 adet yangın tankerlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Önümüzdeki günlerde 100 adet daha dağıtacağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bursa İtfaiyesi bu süreçte ne kadar güçlü olduğunu ortaya koymuştur. Hemşehrilerimizi, yangına neden olabilecek her türlü ihmallere karşı farkında olmaya ve özellikle mangal kullanımında, cam şişe ve izmarit atıklarında dikkatli olmaya davet ediyorum” diye konuştu.