Bursa'da İnegöl Belediyesi, tarım alanında yaptığı örnek uygulamalarla üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Üreticinin hizmetine sunulan taş toplama aracı sayesinde çiftçiler, tarlalarında verimliliği düşüren taşlardan kurtularak daha verimli bir üretim süreciyle buluştu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin 2020 yılında alımını yaparak çiftçilerin ücretsiz kullanımına sunduğu taş toplama aracı, 5’inci yılında da hizmet vermeye devam ediyor.

Sanayi ve turizmin yanı sıra tarımda da güçlü bir kimliğe sahip olan İnegöl’de, üretimde verimliliği artıran bu uygulama çiftçiler tarafından büyük memnuniyetle karşılanıyor. Taş toplama aracı sayesinde tarım arazilerindeki verim ortalama %30 oranında artış gösteriyor. Ayrıca taş toplama işlemi makine yardımıyla daha hızlı yapıldığı için zaman tasarrufu da sağlanmış oluyor.

RANDEVU İLE ÜCRETSİZ TEMİN

Taş toplama aracını kullanmak isteyen çiftçilerin, sadece 0224 724 25 82 numaralı telefondan randevu oluşturmaları yeterli oluyor. Belediye ekipleri, randevu alınan bölgelere aracı yönlendirerek çalışmaları sürdürüyor.

Uygulamanın tamamen ücretsiz olması da üreticilere ek bir maliyet yükü getirmiyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN DESTEĞİYLE TOPRAKTA VERİM YÜZDE 30 ARTIYOR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın “Tarımda İnegöl Modeli” projesi kapsamında, çiftçilerin toprak verimini artırmak amacıyla 2020 yılında hizmete sunulan taş toplama makinesi, 5. yılında da aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. İnegöl Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmede, taşların toprak verimini olumsuz etkilediği ve üreticilerin bu durumdan zarar gördüğü tespit edilerek, taş toplama makinesinin çiftçilerin kullanımına sunulduğu belirtildi. Etkili bir uygulama olan bu hizmet sayesinde toprak veriminde %30’a varan artış sağlandığı, özellikle taş sorunu yaşanan bölgelerde önemli ilerlemeler kaydedildiği vurgulandı. İnegöl Belediyesi’nin üreticilere destek olmak amacıyla benzer uygulamalara ve hizmetlere devam edeceği ifade edildi.