Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), sağlık turizmi alanında geliştirdiği “Sağlık İçin Bursa” HİSER Projesi ile Ticaret Bakanlığı tarafından “En İyi Uygulama Örneği” ödülüne layık görüldü.BURSA (İGFA) - Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Ticaret Bakanlığı’nın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlediği HİSER Kümelenme Konferansı kapsamında düzenlenen ödül töreninde, BTSO’nun “Sağlık İçin Bursa” Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması - HİSER Projesi, alım heyeti organizasyonu kategorisinde ‘En İyi Uygulama Örneği’ seçildi. BTSO adına ödülü Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın elinden aldı.

“İŞ DÜNYAMIZIN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRIYORUZ”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Ticaret Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirilen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE), HİSER ve kümelenme projelerinin firmaların ihracat odaklı büyüme süreçlerine önemli katkı sağladığını söyledi. Türkiye’de bu alanda 44 projeyle öncü konumda olduklarını belirten Başkan Burkay, “BTSO olarak kümelenme, UR-GE ve HİSER projeleriyle iş dünyamızın rekabet gücünü artırmayı sürdürüyoruz. Bu projelerle üyelerimize ihracatın yanı sıra markalaşma ve sürdürülebilir büyüme konularında da stratejik destekler sunuyoruz.” dedi.

“BURSA SAĞLIK TURİZMİNDE ÇOK GÜÇLÜ BİR POTANSİYELE SAHİP”

Bursa’nın termal kaynakları, modern hastaneleri, üniversiteleri ile tarihi ve kültürel derinliklere sahip özel bir şehir olduğuna dikkat çeken İbrahim Burkay, “Bursa sağlık turizminde tedavi hizmetleriyle birlikte insanlara iyi gelecek bir deneyim de sunuyor. Şehrimizin bu alandaki potansiyeli çok büyük. Biz de BTSO olarak bu potansiyele sahip çıkıyoruz. Sağlık turizmi gibi öncelikli sektörlerde firmalarımızın küresel ölçekte daha güçlü konumlanması amacıyla hayata geçirdiğimiz ‘Sağlık İçin Bursa’ HİSER Projesi, bu vizyonun güçlü bir örneğidir. Bu kapsamda bizlere her zaman destek olan Ticaret Bakanlığımıza ve Sayın Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat’a teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

BURSA BUSİNESS SCHOOL’DA ULUSLARARASI SAĞLIK ZİRVESİ

2019 yılında başlayan “Sağlık İçin Bursa” HİSER Projesi kapsamında düzenlenen alım heyeti organizasyonu, 2024 yılının Temmuz ayında BTSO’nun yaşam boyu eğitim merkezi olarak Türkiye’ye kazandırdığı Bursa Business School ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Kuzey Avrupa ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere farklı coğrafyalardan gelen sağlık turizmi profesyonelleri ile Bursalı firmalar bir araya geldi. 100’ü aşkın ikili iş görüşmesine sahne olan organizasyon, Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelini dünyaya tanıtma konusunda önemli bir örnek teşkil etti.