Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin üniversite öğrencileri için gerçekleştirdiği eğitim yardımlarının ikinci taksit ödemeleri gerçekleştirildi. Böylece İnegöl Belediyesi 2025-26 eğitim öğretim yılında bin üniversite öğrencisine toplamda 6 milyon TL eğitim yardımı yapmış oldu.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Umuteli Derneği organizasyonuyla gerçekleştireceği 2025-26 eğitim öğretim yılı üniversite öğrencilerine yönelik eğitim yardımı ödemelerinin ikinci taksit ödemeleri yapıldı.

Başvuruların Eylül ve Ekim aylarında alındığı, adından yapılan incelemelerle bursa almaya hak kazanan bin öğrencinin belirlendiği sürecin ardından, lisans ve ön lisans eğitimini sürdüren 1000 öğrenciye ilk taksit ödemeleri Kasım ayında yapılmıştı. 3'er bin TL'lik iki eşit taksit şeklinde yapılan eğitim yardımlarının ikinci taksitleri de öğrencilerin hesaplarına geçti.

BİN ÖĞRENCİYE 6 MİLYON TL DESTEK

Her bir öğrenciye iki taksit halinde toplamda 6 bin TL eğitim yardımı yapan İnegöl Belediyesi, toplamda 2025-26 eğitim öğretim yılı için bin öğrenciye 6 milyon TL eğitim yardımında bulunmuş oldu. Eğitim yardımlarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, 'Toplamda bin öğrencimize 6 bin TL eğitim yardımı yapılacağını duyurmuştuk. 2 eşit taksitte bu yardımları öğrencilerimize ulaştırmış olduk. Bizler gençlerimize güveniyoruz. Onlar bu ülkenin yarınları. Yarının yöneticileri, esnafları, girişimcileri: Bizler de eğitim süreçlerinde gençlerimizin yanlarında olmak adına, onlara birer can suyu olması kabilinden her yıl belirli miktarlarda destek veriyoruz. Amacımız öğrencilerimize destek olmak, ailelerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek ve karınca kararınca öğrencilerimize dokunabilmek' dedi.

Öte yandan, İnegöl Belediyesi olarak 2026 yılını Gençlik Yılı ilan ettiklerini hatırlatan Başkan Taban, 'Gençlerimize desteğimiz eğitim yardımlarıyla sınırlı değil. Gücümüz Genç sloganıyla hayata geçirilecek Gençlik Yılı kapsamında gençlerimizin; sosyal, kültürel, akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak çok sayıda proje ve etkinlik planlıyoruz. Gençlik Yılı boyunca çalışmalar 8 ana tema altında yürütülecek. Bu çalışmalar ise; akademik çalışmalar ve çalıştaylar, gençlik, spor ve grafiti festivalleri, yarışmalar (bilgi, reels, ses, halk dansları), kamp programları (Dijital Detoks Kampı vb.), girişimcilik ve ideathon çalışmaları, kültürel ve tarihi geziler, kariyer ve istihdam fuarları, dijital platform projeleri (Genç Mobil, Genç Kart) gibi projeler olacak' diye konuştu.