Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını destekleyen Engelsiz Hobi Atölyeleri'nin Güz Dönemi sona erdi. Güz döneminin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve aileleri karne heyecanını birlikte yaşadı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen karne etkinliklerinde, özel gereksinimli bireyler dönem boyunca edindikleri kazanımları sergileme fırsatı buldu. Resim, müzik, el sanatları ve ritim alanlarında eğitim alan öğrenciler, ortaya koydukları çalışmalarla hem bireysel yeteneklerini hem de sosyal becerilerini gözler önüne serdi.

Karaman Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen karne etkinliğini ise, öğrencilerin emeklerinin taçlandırıldığı renkli ve duygusal anlara sahne oldu. Program boyunca öğrenciler, özgüvenle sahne alarak öğrendiklerini paylaşırken aileler de bu mutluluğa ortak oldu.

Ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen karne töreni, öğrencilerin sosyal, duygusal ve kişisel gelişimlerinin tebrik edildiği anlamlı bir buluşmaya dönüştü. Etkinlik, engelsiz bir yaşam için toplumsal farkındalığın güçlendirilmesine de katkı sundu.