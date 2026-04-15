Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 54. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nda sektör temsilcileriyle buluştu. Türkiye'nin mobilya ihracatındaki yükselişine dikkat çeken Bolat, 2026'da desteklerin artırılacağını açıkladı.

BURSA (İGFA) - 54. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı kapsamında sektör temsilcileriyle bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin mobilya sektöründeki küresel başarısına vurgu yaptı.

Köklü üretim geleneği, güçlü tasarım kabiliyeti ve ihracat odaklı yapısıyla mobilya sektörünün Türkiye ekonomisinin itici güçlerinden biri olduğunu belirten Bolat, 2025 yılında 4,6 milyar dolara ulaşan ihracat rakamına dikkat çekti. Bursa'nın ise 1,3 milyar dolarlık performansıyla sektörde öne çıktığını ifade etti.

Bakanlık olarak üretici ve ihracatçıya verilen desteklerin artarak sürdüğünü kaydeden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılında 25,5 milyar TL olan ihracat desteklerinin 2026'da 32,8 milyar TL'ye yükseltileceğini açıkladı. Eximbank finansmanları, kefalet mekanizmaları, fuar destekleri ve ticaret heyetleriyle firmaların küresel rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

TURQUALITY ve UR-GE projeleriyle Türk mobilyasının marka değerinin güçlendirildiğini vurgulayan Bakan Bolat, uluslararası tanıtım faaliyetleriyle yeni pazarlara erişimin kolaylaştırıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin üretim, markalaşma ve ihracat hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini belirten Bakan Bolat, İnegöl'ün üretim gücünün bu yolculukta önemli bir rol üstlenmeye devam edeceğini söyledi.

Bakan Bolat, fuar kapsamında geldiği Bursa İnegöl'de Kaymakamlık Makamı ile AK Parti İnegöl İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Bolat, nazik ev sahiplikleri ve kıymetli değerlendirmeleri için İnegöllülere teşekkür etti.