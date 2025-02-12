Bursa İnegöl’ün coğrafi işaretli ürünü Cerrah Kuru Fasulyesi bu yıl 29 köyde 750 dekar alanda yapılan üretimle ilçe tarımına ciddi katkı sağladı. 2.250 ton ürün elde edilirken, toplamda 22 milyon 500 bin TL üretim değerine ulaşıldı. İnegöl Belediyesi’nin ücretsiz olarak üreticilerin hizmetine sunduğu hasat makinesiyle; daha hızlı, kolay ve ekonomik bir hasat dönemi geçirildi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi’nin kırsal kalkınmaya yönelik Muhtarlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürdüğü; yenilikçi, katma değerli, nitelikli ve sürdürülebilir üretim misyonu doğrultusunda şehrin tarımsal değerlerinden biri olan Cerrah Kuru Fasulyesi 2024 yılında üreticinin yüzünü güldürdü. İnegöl’ün coğrafi işaretli değerlerinden biri olan Cerrah Kuru Fasulyesinin kapasitesi üreticilere sağlanan katkı ve desteklerle 200 dekardan 750 dekarlara ulaşırken, 2024 yılında da 22 milyon 500 bin TL üretim değerine ulaştı.

CERRAH KURU FASULYESİ ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR

1950’li yıllarda ciddi bir ekilişi olan Cerrah Kuru Fasulyenin sanayileşmenin artışı ve hasat zorluğu gibi etkenlerle zamanla ekimi azaldı. İnegöl Belediyesi son dönemde şehrin değerini yeniden eski günlerine döndürecek adımlar attı. Cerrah Kuru Fasulyesi adını ulusal ve uluslararası alanda duyurmak adına tanıtım ve festivaller yapıldı. Hasada destek olmak için de fasulye hasat makinesi alınarak üreticilerin hizmetine ücretsiz olarak sunuldu. İnegöl Belediyesi Gastro Restoranında da Cerrah Kuru Fasulyesi menünün vazgeçilmez lezzetleri arasında sunulmaya başlandı.

2.250 TON ÜRÜN ELDE EDİLDİ

Yapılan bu desteklerle Cerrah Kuru Fasulyesinin hem bilinirliğinde hem de ekilişinde artış yaşanmaya başladı. 200 dekarlardan 750 dekara çıkan üretim alanında 2024 yılında 2.250 ton ürün elde edildi. Toplamda ise Cerrah Kuru Fasulyesinden 22 milyon 500 bin TL değer elde edildi. İnegöl Belediyesi’nin üreticilerin hizmetine sunduğu hasat makinesiyle 29 köyde 750 dekar alanda hasat yapıldığı, hasat makinesi sayesinde de hasadın daha hızlı, kolay ve ekonomik olduğu ifade edildi.