Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşların kendi muhitlerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlayan Aile Sağlığı Merkezlerinin sayısı devlet-belediye-hayırsever iş birliği ile arttırılıyor.

BURSA (İGFA) - Sinanbey Mahallesinde arsa tahsisi İnegöl Belediyesi tarafından yapılan, inşaat çalışmaları ise hayırsever Selçuk Armağan tarafından gerçekleştirilen Öznur-Selçuk Armağan Aile Sağlığı Merkezinin Şubat ayında hizmete girmesi hedefleniyor. Merkezden 8 bin dolayında vatandaş faydalanacak.

Yapımı süren Öznur-Selçuk Armağan Aile Sağlığı Merkezi'nde Belediye Başkanı Alper Taban ile hayırsever Selçuk Armağan incelemelerde bulunurken, İnegöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kavak ile Sinanbey Mahallesi Muhtarı Kenan Alkuş'un da katıldığı incelemede yapım çalışmaları ve aile sağlığı merkezine ilişkin bilgiler verildi.

7 Mayıs 2025 tarihinde Bursa Valiliği'nde protokolü imzalanan aile sağlığı merkezi, İnegöl Belediyesi'nin tahsis ettiği 230 m2 arsa üzerinde yükseliyor. 163 m2 kapalı alana sahip merkezin 9 araçlık otoparkı da mevcut. Tamamlandığında 3 hekimin hizmet vereceği merkezde; 3 muayene odası, tıbbi müdahale odası, gebe izlem odası, aşı ve emzirme odaları, ofis alanları ile gerekli ıslak hacimler yer alıyor. Toplamda 8 bin dolayında vatandaşın faydalanacağı merkez Sinanbey ve Osmaniye Mahallesi sakinlerine hizmet verecek.

SAĞLIK SİSTEMİ VATANDAŞIMIZIN MAHALLESİNE KADAR İNDİRGENMİŞ DURUMDA

Şubat ayında hizmete açılması hedeflenen Öznur-Selçuk Armağan Aile Sağlığı Merkezine ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, 'Bugün Sinanbey Mahallemizdeyiz. Burada Öznur-Selçuk Armağan Aile Sağlığı Merkezimizin inşaatında incelemelerde bulunduk. Öncelikle ben Kaymakamımıza, Sağlık Müdürümüze, Muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Kıymetli yüklenicimiz Selçuk Armağan ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Burada arsasını tahsis ettiğimiz alanda 3 hekimin yer aldığı bir Aile Sağlığı Merkezi oluşturuluyor. Sağlık çok değerli, çok kıymetli. Toplum sağlığını, halk sağlığını önemsiyoruz. Mahallelerde yaygın bir şekilde, nerede ihtiyaç varsa buralarda sağlık merkezleri oluşturup gerek Bakanlığımız gerek Belediyemiz gerekse de hayırseverlerimiz gibi modellemelerle bu alanlar içerisinde bu yapıları bir bir hayata geçirmeyi arzu ediyoruz. Vatandaşlarımız hastaneye gitmeden önce Aile Hekimine ulaşsın istiyoruz. Çünkü Aile Hekimimiz tüm fertlerin sağlığını yakinen takip eden bir konumda. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bu sistem çok kıymetli bir sistem. Yurt dışında sağlığın ne kadar pahalı ve ne kadar maliyetli olduğunu da biliyoruz. Biz burada bu sağlık sistemini vatandaşımızın mahallesine kadar indirgemiş durumdayız' dedi.

HAYIRSEVER ARMAĞAN AİLESİNE TEŞEKKÜR

Yapımı süren Aile Sağlığı Merkezinin protokolünün Mayıs ayında imzalandığını hatırlatan Başkan Taban, 'Artık bitimine de az bir zaman kaldı. İnşaat tamamlandıktan sonra Sağlık Müdürlüğümüz burayla ilgili ihtiyaç olan personel görevlendirme sürecini tamamlayacak. Akabinde de vatandaşlarımız burada aile hekimlerinden hizmetlerini alıyor olacaklar. Ben tekrar hayırseverimize teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimiz şehrimiz adına çok kıymetli. Dolayısıyla Selçuk Armağan ailesine çok teşekkür ediyorum. Buradan hizmet alanlardan da hayır duasını alacaklar.