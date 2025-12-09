Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Koordinasyon Merkezi yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşların yaşamını kolaylaştırıyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'nin 19 ilçesinde bugüne kadar binlerce ihtiyaç sahibine ulaşan merkez; evde sağlık, kişisel bakım, ev temizliği ve hasta nakil hizmetleriyle gönüllere dokunuyor, vatandaşlardan tam not alıyor.

DENİZLİ'DE SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ



Denizli'de günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Koordinasyon Merkezi vatandaşlardan tam not alıyor. Denizli'nin 19 ilçesi 616 mahallesinde bugüne kadar binlerce ihtiyaç sahibine ulaşan Evde Bakım ve Sağlık Koordinasyon Merkezi yılın ilk 11 ayında 121 bini aşkın, evde sağlık, kişisel bakım, ev temizliği ve hasta nakil hizmeti gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Evde Bakım ve Sağlık Koordinasyon Merkezi'nin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasından memnun olan vatandaşlar Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür ederek hizmetlere tam not verdi.



GÖREV DEĞİL SORUMLULUK



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, verilen hizmetlerden dolayı halkın duyduğu memnuniyetin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu işaret ederek, 'Şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın, özellikle de yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmayı bir görev değil, sorumluluk olarak görüyoruz' dedi. Söz konusu hizmetin temelinde insan sevgisi ve dayanışma ruhu olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, 'Denizli'de kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Sosyal belediyecilik anlayışımızla tüm hemşehrilerimize dokunmaya devam edeceğiz. Emek veren katkı koyan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.