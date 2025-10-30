Bursa İnegöl Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte soba kullanımına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, sobalarda atık sunta, MDF, kumaş gibi uygunsuz atıkların yakılmasının hava kalitesini ciddi derece etkilediğini hatırlatarak başta sanayi bölgesi olmak üzere sürekli drone destekli denetimler yapıldığını duyurdu. Tespit edilen ihlallerde 623 bin TL ile 2,5 milyon TL arasında ciddi cezai müeyyideler uygulanıyor.

Havaların soğuması ve kış mevsimine girilmesiyle beraber başta sanayi bölgeleri olmak üzere soba kullanımları da başladı. Isınmak maksadıyla soba kullanılan yerlerde tüketilen yakıtlar ise hava kalitesi açısından ciddi önem taşıyor. Hava kirliliğini tetikleyen uygunsuz maddelerin sobada yakılmasını önlemek adına son yıllarda hem devlet kurumları hem de yerel yönetimlerde önemli adımlar atılıp sert tedbirler alınıyor. Bu kapsamda İnegöl Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü de denetimlerin sıklaştığını duyurarak vatandaşlara uyarıda bulundu. Ağır cezaları bulunan uygunsuz maddelerin sobada yakılması konusunda drone destekli denetimlerin aralıksız şekilde devam sürdürüleceği ifade edildi.

DRONE DESTEKLİ DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

İnegöl Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Mevsim şartları itibariyle bazı bölgelerde kısmen soba yakmalar başlamıştır. Hava kalitesi ölçüm istasyonlarımız ile şehrimizin muhtelif noktalarındaki hava kalitesi an be an takip edilmekte, elde edilen veriler ilgili kurum ve kuruluşlarla da paylaşılmaktadır. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak uygunsuz yakıt kullanımına yönelik denetim ve tespit faaliyetlerimiz ise Çevre Timi tarafından drone destekli olarak aralıksız şekilde devam etmektedir.'

623 BİN TL İLE 2,5 MİLYON TL ARASINDA CEZA UYGULANIYOR

'Özellikle sanayi bölgelerimiz başta olmak üzere atık sunta, MDF, kumaş vb. endüstriyel atıkların sobalarda yakıldığı geçtiğimiz yıllarda tespit edilmiş, gerekli uyarı ve cezai müeyyideler uygulanmıştır. Ev ve işyerlerinde bu atıkların yakılmaması gerekmektedir. Denetim ve tespit çalışmalarımız bu yılda devam edecek olup, şehrimizin hava kalitesi ve çevre sağlığı açısından uygunsuz endüstriyel yakıt (sunta, MDF, sünger vb.) yakılmamasını rica ederiz. Tespit edilecek ihlallerde Çevre Kanunu 20/r maddesi uyarınca 2025 yılı itibariyle 623.242 TL ile 2.492.979 TL arasında idari para cezası uygulanacağını hatırlatmak isteriz.'

VATANDAŞLARIMIZDAN HASSASİYET BEKLİYORUZ

'Diğer taraftan, Valiliğimizin almış olduğu İMÇK kararı ile doğalgaz geçen bölgelerde katı yakıt yakılması (odun, kömür) yasaklanmış olup, bu konuda yetkili kurumlar olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince gerekli kontrol ve denetimler sürmektedir. Yine OSB'lerinde faaliyet gösteren firmaların denetlenmesinde yetki ve sorumluluk Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde olup, gerekli denetimler İl Müdürlüğü yetkililerince yapılmakta ve takip edilmektedir. Hava kalitesinin iyileştirilmesi ve daha sağlıklı bir çevre için uygunsuz yakıt ve atık yakılmaması için gerekli denetimler sürecek olup, vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz.'