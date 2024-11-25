Bursa'nın İnegöl ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atan İnegöl Belediyesi, Kitap Fuarı alanında kurulan stantta kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Burada kadınlara çiçek dağıtımı yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bu meselenin ortak vicdanının bir çağrısı olduğunu söyledi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Modef Fuarında bulunan Kitap Fuar alanında kurulan stantta, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekildi.

“Kadın anadır, yardır, candır… İncitme” ve “Kadına el kaldıran adam değildir” mottosuyla hazırlanan stantta çiçek ve bu sözlerin yazılı olduğu balonlar dağıtıldı. Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Derya Uysal, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Suna Dardağan Demir ve AK Partili yöneticilerle alana gelerek hem kadına yönelik şiddetle mücadele standına destek verdi hem de kadınlara hediye dağıtımı gerçekleştirdi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, meselenin ortak vicdanının çağrısı olduğunu belirterek, "Bu konuda tarih boyunca kadına verilen değerle öne çıkmış bir şehiriz İnegöl olarak. Bugün de hassasiyeti sürekli yükselen bir farkındalık ve kararlılıkla göstermeye devam ediyoruz” dedi.

“İnegöl’de yürütülen kadına yönelik şiddetle mücadele projelerini arttırmak, bu duyarlılığı en yükseğe çıkarmak bizim de vazifemizdir” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, şöyle devam etti: “Yerel yönetimlerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza kadar herkesin bu konuda el ele vermesi umut vericidir. Hükümetimiz kadına yönelik şiddeti tamamen ortadan kaldırmayı planlayan, hedefleyen bir dizi politikaları hayata geçirmiştir. Bunlarla ilgili kadınların hukuki ve sosyal haklarını güçlendiren yasal düzenlemeler, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık çalışmaları, sığınma evleri ve güvenli evlerin yapılması gibi birtakım çalışmalar hükümetimiz tarafından yapılmaktadır.” dedi.

Şiddetin son bulmasını isteyen Başkan Taban, İnegöl’de de farkındalık çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Unutmayalım ki bu mücadele sadece kadınların sorunu değil. Hep birlikte hareket ettiğimizde, dayanışma gösterdiğimizde sevgi ve adaletin de yükseleceğine inanıyoruz. Bu vesileyle kadına yönelik şiddetle mücadele yolunda emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günün farkındalık yaratmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan, İnegöl Belediyesi 25 Kasım gününün anlamını genişletme ve daha büyük kitlelere erişerek farkındalığı arttırmak adına da şehir genelinde bilboard çalışmalarıyla kadına yönelik şiddete dikkat çekti.