Bursa İnegöl Belediyesi’nin Nöbetçi Kitaphanelerde belirli aralıklarla gerçekleştirdiği sınav simülasyonları kapsamında Pazar günü TYT simülasyonu gerçekleştirildi. 150 öğrenci zorluk derecesi ve uygulamasıyla gerçeğini aratmayan deneme sınavında seviyesini görmek için ter döktü.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi Nöbetçi Kitaphane üyesi öğrencilere yönelik belirli aralıklarla sınav simülasyonları gerçekleştiriyor. Deneme sınavlarıyla öğrencilerin seviyelerini görmeleri adına yapılan simülasyonlar, sınav yöntemi ve uygulamasıyla gerçeğini aratmıyor. Pazar günü bu kapsamda TYT simülasyonu gerçekleştirildi.

TYT simülasyonuna ilgi yoğun oldu. 150 kontenjanı bulunan salon tamamen doldu. Lise son sınıf ve mezun öğrencilerin katıldığı sınavda, TYT adayları Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40 ve Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru cevapladı. Sınav 165 dakika sürerken, 13.00’da sona erdi. Gerçeğini aratmayan sınav simülasyonunda, öğrenciler en iyi dereceye ulaşabilmek adına ter döktü. Bu sınavlarla seviyelerini test ettiklerini ve çalışma yöntemlerini sınavlara göre belirlediklerini kaydeden öğrenciler, yapılan uygulama için İnegöl Belediyesi’ne teşekkür etti.