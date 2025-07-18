Bursa İnegöl Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 38. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında, farklı kültürlerin temsilcileri İnegöl’de dostluk sofrasında buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 38. Uluslararası Kültür Sanat Festivali'nin beşinci gecesi de İnegöllülere unutulmaz anlar yaşattı. Hemşehri derneklerinin çadırlarında devam eden kültür şöleni, 10 farklı ülkeden gelen halk dansları ekiplerinin Kültür Park Amfi Tiyatro’da sahne almasıyla daha da renklendi. Ekipler, kendi kültürlerine ait danslarla izleyenlere görsel bir şölen sundu. Gecenin finalinde ise festival delegasyonları, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve Belediye Meclisi Kültür Komisyonu üyeleriyle birlikte kurulan kültür sofrasında buluştu. Aynı masa etrafında bir araya gelen misafirler, kültürler arası etkileşimin sıcak ve samimi bir örneğini yaşadı.

9.ALTIN MOBİLYA HALK DANSLARI YARIŞMASININ İKİNCİ VE SON DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

Farklı kültürel dokuları temsil eden 10 ülkenin dansçıları, Kültür Park içerisindeki Amfi Tiyatroda düzenlenen ikinci ve son değerlendirme programında sahneye çıkarak ülkelerine ait ikinci yöresel oyunlarını sergiledi. Her ekip özgün kostümleri, geleneksel ezgileri ve coşkulu koreografileriyle izleyicilerden büyük beğeni toplarken, performanslar aynı zamanda 9. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması kapsamında 7 kişilik jüri heyeti tarafından titizlikle değerlendirildi.

FİNAL PROGRAMINDA ÜLKELER ÖDÜLLERİNİ ALACAK

Yabancı ekipler, 18 Temmuz Cuma akşamı düzenlenecek büyük final programında son kez sahne alacak ve ardından şehirden ayrılacak. Her iki değerlendirme sonucunun birlikte açıklanacağı final programında ilk üçe giren ülke ekiplerine ödülleri takdim edilecek, diğer tüm ülke temsilcilerine ise teşekkür belgeleri sunulacak.

BAŞKAN TABAN KÜLTÜREL BİRLİKTELİĞİN NEŞESİNE ORTAK OLDU

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte Kültür Park içerisindeki yabancı ekiplerin halk dansları gösterisini takip etti, ardından da hemşehri çadırlarını ziyaret etti. Başkan Alper Taban festivalin beşinci gecesinin Kültür Park içerisindeki etkinliklerin sonunda ise İnegöl Bayburtlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin çadırında vatandaşlarla sohbet ederek kültürel birlikteliğin neşesine ortak oldu.

“BU SOFRA, FESTİVALİMİZİN RUHUNU EN GÜZEL YANSITAN ALANLARDAN BİRİDİR”

Gece sonunda ise İnegöl Belediyesi tarafından organize edilen özel yemekte; Arjantin, Kolombiya, Panama, Kazakistan, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Gürcistan ve Bulgaristan olmak üzere 10 farklı ülkeden gelen halk dansları ekipleri, kardeş şehir Rustavi Belediyesi’nin yöneticileri ve jüri üyeleri ağırlandı. Farklı dillere, ezgilere ve bayraklara sahip katılımcılar; kültür, saygı ve dostluk ortak paydasında bir araya geldi. Programda konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban bu sofranın sadece bir yemek buluşması değil, kültürleri kaynaştıran anlamlı bir birliktelik olduğunu vurguladı. Başkan Alper Taban konuşmasında, “İnegöl sadece sanayi ve mobilya şehri değil; hoşgörünün, çok kültürlülüğün ve birlikte yaşama iradesinin güçlü şekilde hissedildiği bir şehir. Bu sofra, festivalimizin ruhunu en güzel yansıtan alanlardan biridir,” dedi. Festivale katılan yabancı delegasyonların gösterileriyle İnegöl sokaklarını neşelendirdiğini belirten Başkan Taban, “Eminim ki buradan sadece birer iz bırakarak değil, kalıcı dostluklar kurarak ayrılacaksınız. İnegöl’ü bir festival şehri olarak değil, bir dost şehri olarak hatırlayacağınıza inanıyorum,” ifadelerini kullandı.

“İNEGÖL HALKINA MİSAFİR PERVERLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

Kültürel kaynaşma ve dostluk ikliminin en sıcak haliyle yaşandığı yemek programı, renkli sohbetlerle son buldu. İnegöl Belediyesi, kültürler arası bu güçlü bağı yıllarca yaşatmaya kararlı olduklarını vurgularken, katılımcılar da gösterdikleri misafirperverlik için İnegöl halkına teşekkür etti.