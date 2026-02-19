Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan yardımı bahanesiyle kurum bürokratlarının adı kullanılarak vatandaşlardan yardım ve para talep eden dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.

Sakarya'da kritik uyarı

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; 'Büyükşehir Belediye bürokratlarımızın adı kullanılarak Ramazan yardımı bahanesiyle ayni ve nakdi yardım talebinde bulunulduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

Kurumumuzun herhangi bir bürokratı adına talepte bulunulması söz konusu değildir. Bu şekildeki dolandırıcılık eylemlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını talep ediyor, benzer durumlarla karşılaşılması halinde konunun Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz' ifadelerine yer verildi.