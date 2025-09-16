Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin şehrin işgali ve kurtuluş mücadelesini anlatan günleri yapay zeka desteğiyle hazırladığı video, okullarda öğrencilerle buluştu. Esaret yılları ve kurtuluş günlerini izleyen çocuklar duygu dolu anlar yaşadı. Öğrencilerin “Böyle bir şehirde yaşadığım için çok gururluyum” sözleri dikkat çekti.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 6 Eylül şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü kapsamında yapay zeka desteğiyle bir video hazırladı. İnegöl’ün işgal yıllarını anlatan, esaret günlerini canlandıran, kurtuluşa giden yolda verilen mücadeleyi gösteren ve ardından zaferle taçlanan anlar ile o günün kahramanları, bu video ile yeniden canlandırıldı.

Sosyal medyada ve kamuoyunda büyük ilgi gören video, Pazartesi sabahı İnegöl’deki tüm okullarda ilk ders olarak işlendi. “İlk Ders; İnegöl Nasıl Kurtuldu?” başlığıyla yapılan video gösteriminde, İnegöllü öğrenciler esaret yılları ve kurtuluş mücadelesini izlerken duygu dolu anlar yaşadı.

“BÖYLE BİR ŞEHİRDE YAŞADIĞIM İÇİN ÇOK GURURLUYUM”

Video gösterimi sırasında 103 yıl önce yaşananları ilgiyle izleyen öğrenciler, şehirlerinin düşman işgali sırasında verdiği mücadeleyi ve akabinde 6 Eylül 1922’de elde edilen zaferi sanki o günlerdeymişçesine takip etti. Video gösterimi sonrası duyguları sorulan öğrenciler gözyaşlarına hakim olamazken, “Böyle bir şehirde yaşadığım için çok gururluyum” sözleriyle de yaşadıkları gurur ve hüznü ifade ettiler.