Bursa İnegöl Belediyesi’nin talebi üzerine UKOME kararıyla Burhaniye Mahallesi Adliyeciler Sokak ile Ekremiye Sokakta tek yön uygulaması başladı.BURSA (İGFA) - İlçe trafiğinin düzenlenmesi adına bir dizi uygulamayı hayata geçiren İnegöl Belediyesi, 2024 yılı Haziran ayında Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kuruluna Burhaniye Mahallesi Adliyeciler ve Ekremiye Sokaklarda tek yön uygulaması yapılması talebinde bulunmuştu. Bu uygulama bugün itibariyle hayata geçirildi.

2 SOKAKTA TEK YÖN UYGULAMASI BAŞLADI

UKOME’nin aldığı karar doğrultusunda Adliyeciler Sokak Kemalettin Sami Paşa Caddesi istikametinden İstiklal Caddesine gidiş yönünde tek yön oldu. Ekremiye Sokak ise İstiklal Caddesi istikametinden Kemalettin Sami Paşa Caddesi istikametine tek yön gidiş olarak düzenlendi. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sokaklardaki tek yön uygulamasının başladığını duyurdu.

Öte yandan, İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün ilçe trafiğinin düzenlenmesi adına tek yön ve benzeri trafik düzenlemelerine devam edeceği ifade edildi.