Bursa'da İnegöl Belediyesi Yüzme Havuzunda 2026 yılının ilk 6 ayında 6-15 yaş aralığında toplam 1.136 öğrenciye yüzme eğitimi verildi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, çocukların ve gençlerin sporla buluşmasını sağlamak, sağlıklı bireyler yetiştirmek ve geleceğin sporcularını keşfetmek adına spor çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İnegöl Belediyesi Yüzme Havuzunda da yüzme branşında yoğun bir çalışma var. Gerçekleştirilen eğitimlerle İnegöl Belediyesi havuzunda 2026 yılının ilk 6 ayında 6-15 yaş aralığındaki toplam 1.136 öğrenci yüzme eğitimi aldı.

Kış Spor Okulları ile başlayan eğitimler, Yaz Spor Okulları'nın da devreye girmesiyle yoğun katılımla devam etti. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilen eğitimlerde 6-15 yaş arasındaki kız ve erkek öğrenciler, kendi yaş kategorilerinde temel yüzme tekniklerini öğrenirken aynı zamanda güvenli yüzme becerileri de kazandı.

BAŞARILI SPORCULAR ALTYAPIDA GELİŞİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

İnegöl Belediyesi, yüzme eğitimleriyle yalnızca çocuklara spor alışkanlığı kazandırmayı değil, aynı zamanda geleceğin başarılı sporcularını da yetiştirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda eğitimlerde yetenekleriyle öne çıkan öğrenciler altyapıya yönlendirilerek gelişimleri destekleniyor. Öte yandan, İnegöl Belediyespor bünyesinde halen 6-15 yaş aralığında 60 dolayında altyapı sporcusu yüzme branşında çalışmalarını sürdürüyor. Düzenli antrenmanlarla gelişimlerini devam ettiren sporcular, gelecekte İnegöl'ü ve ülkemizi çeşitli organizasyonlarda temsil etme hedefiyle hazırlanıyor.