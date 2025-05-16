İnegöl Belediyesi ile İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Engelsiz Kalpler Futsal Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Engellerin sahada aşıldığı turnuvada, tüm takımları kupa ve madalya aldı, dostluk kazandı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi ve İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler Haftası kapsamında İnegöl’de artık geleneksel hale gelen özel bir etkinliğe imza attı. İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi ile Milli Eğitime bağlı Özel Eğitim Okullarının katılımıyla “Engelsiz Kalpler Futsal Turnuvası” düzenlendi.

Engelli öğrencilerin sahaya indiği turnuva İnegöl Belediye Spor Salonunda gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi, Talha Ömer Faruk Teşik Özel Eğitim Uygulama Okulu 2.Kademe, İnegöl Belediyesi Özel Uygulama Okulu 3.Kademe, Halk Eğitim Merkezi 23 Yaş Üstü Kurs Merkezi ve Ömer Osman Çağlayan Özel Eğitim Okulu takımlarının mücadele ettiği turnuva, renkli görüntülere sahne oldu. Başlama vuruşunu Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban yaparken, özel öğrenciler tribünlerdeki muhteşem destek ile okullarını en iyi şekilde temsil etmek için kıyasıya mücadele etti.

KAZANAN DOSTLUK OLDU

Amacı birlik, beraberlik ve engellilere dikkat çekerek farkındalık oluşturmak olan organizasyonda, kazanan dostluk oldu. Turnuva sonunda tüm takımlara ve tüm sporculara kupa ve madalya takdim edildi.

Yapılan organizasyona ilişkin konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Onların yaşamını kolaylaştırmak, fırsat eşitliği sağlamak ve her alanda daha aktif olmalarını desteklemek sadece bir sosyal sorumluluk değil, bir insanlık görevidir. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde tüm engelleri birlikte aşabileceğimize inanıyoruz. Bu düşünceyle de İnegöl Belediyesi olarak şehrimizi herkes için erişilebilir, yaşanabilir ve kapsayıcı hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Her alanda engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştıracak adımları bugüne kadar attık, bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Nedir bunlar kısaca ifade etmek gerekirse; Engelsiz ulaşım projeleri, Engelsiz Nöbetçi Kitaphane, Akıllı Baston Projesi, Engelsiz Tamir Atölyesi, Engelsiz Şarj İstasyonları, Engelsiz Sanal Gerçeklik, Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi çalışmaları, Engellilere yönelik yüzme ve sportif faaliyetler ve sosyal yaşam alanları çalışmalarımız var” dedi.

Kaymakam Eren Arslan ise Engelliler Haftası içerisinde olduğumuzu hatırlatarak “Engel aslında zihinlerimizde. Sevgi varsa tüm engelleri ortadan kaldırmak mümkün. Ben bu vesileyle bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen, turnuvaya katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi