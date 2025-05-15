Ata sporlarını yaşatmak, kültürel mirası gelecek nesillere taşımak ve uluslararası ölçekte tanıtmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası, bu yıl da İstanbul’da büyük bir buluşmaya sahne olacak. 43 ülkeden 710 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyon, geleneksel sporların yeniden gündeme taşınmasında önemli rol oynayacak.

Okçular Vakfı tarafından İstanbul’un Fethi’nin 572’nci yıl dönümünde düzenlenecek 13. Fetih Kupası'nın tanıtımı İstanbul Yedikule Hisarı Fatih Mescidi'nde yapıldı.

Tanıtım toplantısına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Tokgöz katıldı.

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Okçular Vakfı tarafından 25-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın basın toplantısında konuşan Bakan Ersoy, başta fethin mimarı Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad etti. Ersoy, fethin ruhunu yaşatan bu tür organizasyonların tarihle bağ kurmak açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Geleneksel sporların korunmasının yalnızca sportif değil aynı zamanda kültürel bir görev olduğuna işaret eden Ersoy, Bakanlık olarak medeniyete dair her bir eserin ihyasını en temel önceliklerinden biri olarak gördüklerini söyledi.

Ersoy, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yurt içindeki eserlerin korunarak ayağa kaldırılmasının yanı sıra yurtdışına kaçırılan dünyanın dört bir yanındaki eserlerin de ülkeye kazandırıldığını vurguladı.

Ata Sporlarıyla Dünya Sahnesine Çıkıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Okçular Vakfı’na özel bir yer ayırdığı konuşmasında vakfın ata sporlarının tarihî, kültürel ve sportif boyutlarını koruma, yaşatma ve gelecek nesillere aktarma konusunda çok değerli bir çaba ortaya koyduğunu ifade etti.

Kökleri yüzyıllar öncesine dayanan geleneksel sporlarımızın medeniyetimizin kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunun altını çizen Ersoy, bu çalışmaların özveriyle yürütüldüğüne dikkati çekti.

Ersoy, Okçular Vakfı’nın değerli bir mirası hatırlatmanın ötesinde, kültürel diplomasiye de katkı sunduğunu kaydetti.

Bakan Ersoy, uluslararası organizasyonlar sayesinde kültür ve medeniyetin inceliklerinin tanıtıldığını ifade etti.

43 Ülkenin Katılacağı Fetih Kupası Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtımını yapmaktan onur duyduğunu belirterek 43 farklı ülkeden 710 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek turnuvanın, geleneksel sporların hak ettiği ilgiyi görmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması için önemli bir adım olacağına yürekten inandığını dile getirdi.

Organizasyonun hayata geçmesinde emeği olan Okçular Vakfı başta olmak üzere tüm destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Ersoy, turnuvada mücadele edecek tüm sporculara da başarılar diledi.

Ersoy, konuşmasını geleneksel sporlarımıza sahip çıkmaya, tarihî ve kültürel mirası yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayarak tamamladı.

Türkiye Dünya Okçuluğunun Merkezinde

Okçuluğun son yıllarda ortaya koyduğu gelişmeden duydukları memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da basın toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin bu alandaki uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarılara vurgu yaptı.

Osman Aşkın Bak, "Okçuluk alanında ülkemiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyayı Mete Gazoz ile kazandı, yine 2024 Paris Olimpiyatları'nda Paralimpik'de Özgür Cüre girdi ve Olimpiyat Şampiyonu oldu. Elif Berra da bir çıkış yakaladı. Genç sporcularımız var, bizim açımızdan dünya okçuluğunda Türkiye çok önemli bir yerde bulunmaktadır." dedi.

Türkiye'nin dünya okçuluğunun merkezi durumunda olduğunu da belirten Bak, Antalya'da yapılan turnuvaların uluslararası geleneksel ve modern okçuluk açısından çok çok önemli olduğunu vurguladı.

Bunun Türkiye turizmi içinde önemli bir husus olduğuna işaret eden Bak, spor organizasyonları yapma noktasında yapılan yatırımlar ile inanılmaz bir yol katedildiğini dile getirdi.

Fatih’in Mirası İzinde: 50 Bin Genç Geleneksel Okçulukla Buluştu

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise Okçular Vakfının kurulduğu günden bu yana Fatih'in mirasını kuşanmanın getirdiği sorumluluğu taşımak için canla başla mücadele ettiğini söyledi.

Erdoğan konuşmasında, Türkiye'de geleneksel okçuluğun yeniden ayağa kaldırılması, okçuluk sporunun güçlenerek dünyada hak ettiği yere gelmesi ve tarihimizin yüklediği misyonun yeni nesillere aktarılması hususlarında çok güzel katkılar sağlandığını dile getirdi.

Bilal Erdoğan, sadece Okçular Tekkesi'nin 50 binin üzerinde genci okçulukla tanıştırdığını sözlerine ekledi.