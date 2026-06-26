Artvin İl Özel İdaresi tarafından Borçka ilçesine bağlı Demirciler Köyü'nde yürütülen kilit parke taşı döşeme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Köylerin yaşam kalitesini artırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Artvin İl Özel İdaresi, kırsal altyapının güçlendirilmesine yönelik yatırımlarına aralıksız devam devam ediyor.
Köylerde mahalle içlerinde sürdürülen kilitli parke döşeme çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yılmaz Boz, sahada görev yapan ekiplerden bilgi aldı.
İncelemeler sırasında çalışmalara bizzat katılan Genel Sekreter Boz, personel ve vatandaşlarla birlikte parke taşı döşeyerek yürütülen hizmetlere destek verdi. Boz, Artvin İl Özel İdaresi olarak ilin her noktasında vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.
AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in destekleriyle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Demirciler Köyü'nde yürütülen hizmetlerin kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.