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İncelemeler sırasında çalışmalara bizzat katılan Genel Sekreter Boz, personel ve vatandaşlarla birlikte parke taşı döşeyerek yürütülen hizmetlere destek verdi. Boz, Artvin İl Özel İdaresi olarak ilin her noktasında vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Köylerin yaşam kalitesini artırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Artvin İl Özel İdaresi, kırsal altyapının güçlendirilmesine yönelik yatırımlarına aralıksız devam devam ediyor.

Artvin İl Özel İdaresi tarafından Borçka ilçesine bağlı Demirciler Köyü'nde yürütülen kilit parke taşı döşeme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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