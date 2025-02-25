Bunlar da ilginizi çekebilir

Sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Başkan Taban, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde endüstriyel toplama merkezinde çıkan yangın, yoğun çalışma sonucu kontrol altına alındı. BURSA (İGFA) - Alınan bilgiye göre saat 18.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde İnegöl Belediyesi'ne Endüstriyel Atık Toplama Merkezi'nde yangın çıktı.