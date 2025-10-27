Bursa İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 9'uncusunu düzenleyeceği Kitap Günleri Fuarı 31 Ekim - 09 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi tarafından ilki 2017 yılında gerçekleştirilen ve geride kalan 8 yılda her yıl büyük bir heyecanla, her yıl geliştirilerek düzenlenen Kitap Günleri Fuarının 9'uncusu için geri sayım başladı. Şehrin en değerli organizasyonlarından biri haline gelen İnegöl Kitap Günleri Fuarı bu yıl 31 Ekim - 09 Kasım tarihleri arasında kapılarını kitapseverlere açacak.

163 YAZAR, 105 YAYINEVİ VE 1 MİLYON KİTAP

Bu yıl 163 yazar, 105 yayınevi ve 1 milyonu aşkın kitap, çeşitli etkinlikler, imza günleri, seminer ve söyleşiler ile süslenecek Kitap Fuarının duyurusu için bu sabah basın toplantısı düzenlendi. Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Kitap Fuarı lansmanında; Kaymakam Eren Arslan, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar ve İnegöl Belediyesi Kültür Sanat Komisyonu Üyeleri de hazır bulundu.

'CUMHURİYETİN GÖLGESİNDE, KİTAPLARIN ÖNEMİNİ VURGULAMAK İSTİYORUM'

Konuşmasına Cumhuriyet Bayramını hatırlatarak başlayan Belediye Başkanı Alper Taban, 'Bugün 9. Kitap Günleri lansmanı için bir aradayız. Aynı zamanda bugün Cumhuriyet Bayramımızın da içerisinde bulunduğu haftanın ilk günü. 102 yıl önce ilan edilen Cumhuriyetin gölgesinde, bir kez daha kitapların önemini vurgulamak istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın da şimdiden kutlu olmasını diliyorum. Salı ve Çarşamba günleri Cumhuriyet Bayramımızı çeşitli etkinliklerde coşkuyla kutlayacağız. Sosyal medya hesaplarımızdan bu etkinlikleri gün gün, saat saat takip edebilirsiniz' dedi.

31 EKİM - 09 KASIM TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İnegöl'de artık Mobilya Fuarları gibi Kitap Fuarlarının da gelenekselleştiğini, özlem ve heyecanla beklenir hale geldiğini ifade eden Başkan Taban, şöyle devam etti: 'Her yıl bir önceki yıldan daha üzerine konularak ve geliştirilerek güzel bir fuar icra etmeye çalışıyoruz. Ben öncelikle fuarda emeği olan her bir paydaşımıza teşekkür ediyorum. Bu yıl 9'uncu kez gerçekleştirmiş olacağız, 31 Ekim'de başlayıp 09 Kasım'da son bulacak. Açılışımızı 31 Ekim Cuma günü 10.00'da onur konuğumuz değerli Edebiyatçımız, Şair İbrahim Tenekeci'nin katılımıyla gerçekleştireceğiz. Kitap Fuarımız 10 gün boyunca; hafta içi 09.00-20.00, hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak. Burada en sevilen yazarlar, en seçkin yayınevleri ve kitapları vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız.'

HANGİ YAZARLAR GELECEK?

'Bu yıl anketlerle de vatandaşlarımıza sorduk, hangi yazarları görmek istersiniz dedik. Buradan da çıkan sonuçlarla bu yıl; 163 yazar, 105 yayınevi ve 1 milyonu aşkın kitap bu organizasyonda kitapseverlerle buluşacak. Fuara katılacak yazarlardan birkaç tane isim vermek gerekirse; Nurullah Genç, Pelin Çift, Nedim Şener, Sevda Türküsev, Sıtkı Aslanhan, Sertaç Abi, Saliha Erdim, Hatice Nur Ege, Altay Cem Meriç, Yasin Pişgin, Şermin Yaşar, Tufan Gündüz, Gri Koç, Erhan Keklik, Ali Faik Demir, Mert Arık, Dursun Ali Erzincanlı, Zekeriya Efiloğlu gibi isimler burada yer alacak.'

İMZA GÜNLERİ, SEMİNERLER, SÖYLEŞİLER VE YAZAR BULUŞMALARI

'İnegöl'ün artık önemli bir kazanımı da var, yerel yazarlarımız. Yerel yazarlarımız 9 fuar süresince istikrarlı şekilde artmaya devam etti. 46 yerel yazarımız da bu fuarda eserlerini sunacaklar. Aynı zamanda diğer yazarlarımızın da imza ve söyleşi günleri olacak. 2025 yılı ⁠Aile Yılı olması hasebiyle de aile temalı söyleşilere ağırlık verdiğimiz bir planlama yaptık. 1 Kasım Cumartesi günü Saliha Erdim, 2 Kasım Pazar günü de Tufan Gündüz, Pelin Çift ve Ali Faik Demir söyleşi programları Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezimizde olacak. Yine fuar kapsamında İnegöl'ümüze gelecek 16 ⁠yazarımız, 16 farklı okulumuzda öğrencilerimizle buluşarak imza ve söyleşi programı gerçekleştirecek. Bu okullarımıza da İnegöl Belediyesi olarak 3.200 adet kitap hediye ettik.'

27 BİN KUMBARA DAĞITILDI

'Biliyorsunuz her fuar öncesi anaokulu ve ilkokul düzeyindeki öğrencilerimize kumbara dağıtımı yapıyoruz. Bu yıl da 27 kumbara dağıtımları yaptık. Yine öğrencilerimizi fuara bizler taşıyacağız. Tabi öğrenci potansiyelimiz çok yüksek olduğu için 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerini İnegöl Belediyesi olarak bizler fuar alanına taşıyor olacağız. Fuarda sadece kitap değil, çeşitli etkinlikler de olacak. Maksadımız burayı öğrencilerimiz için keyifli bir etkinlik alanına dönüştürmek. Kaliteli zaman geçirmelerine olanak tanımak istiyoruz. Bu sebeple ⁠fuar alanında Çocuk Sanat Atölyelerimiz olacak. Yine sosyal medyalarımızda kitap temasını öne çıkaran çekilişlerimiz olacak. Fuar sürecinde takipçilerimiz ve kitapseverlerimize çeşitli hediyelerimiz olacak.'

KİTAP KUMBARASI BU YIL DA KURULACAK

'Bu yıl da yine Kitap Kumbarası alanda kurulacak. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli şekilde Kitap Kumbarası uygulaması ile kitap ihtiyacı olan okullarımıza vatandaşlarımızın katkılarıyla destek sağlamış olacağız. İçeride kitap alışverişi yapıp bir kitapta öğrencilerimiz için olsun diyen vatandaşlarımız, bu kitapları kitap kumbarasına bırakabilirler.'

Başkan Alper Taban'ın açıklamalarının ardından Kaymakam Eren Arslan da organizasyona ilişkin konuştu. Bu organizasyonun başlığı Kitap Günleri olsa da aslında ondan çok daha fazlasını ifade ettiğini kaydeden Arslan, ''200 bin ziyaretçi, milyonlarca kitap, yüzlerce yazar, söyleşiler: Bunların şehrimizde insanların ayağına kadar getirilmiş olması çok kıymetli. Çünkü ne kadar altyapı, üstyapı yatırımlarını yaparsanız yapın bunları kültürle, sanatla, bilgiyle, kitapla donatamazsanız onların hiçbir anlamı olmaz. Şehrimiz de 75 bin öğrenciyi barındıran, sürekli dinamik halde olan bir şehir. Üreten bir şehir. Ürettiği kadar da tüketen bir şehir. O yüzden ruhumuzun da beslenmeye ihtiyacı var.'' dedi. Ayrıca hatırlatmak istiyorum, kurulacak kitap kumbarasına atılacak kitaplar da özellikle köy okullarımızdaki kütüphanelerde kullanılacak. Burada da duyarlılık gösterilmesini bekliyorum' diye konuştu.