Bursa İnegöl Belediyesi, şehir genelinde çocukların daha güvenli oyun alanlarında vakit geçirebilmeleri adına başlattığı kauçuk zemin yenileme ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Özellikle yaz aylarında çocuk parklarında yaşanan yoğunluk göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalarla, çocukların daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda vakit geçirebilmesi hedefleniyor. Karo ve dökme kauçuk zemin kaplama uygulamalarıyla birlikte oyun alanlarında hem estetik bir görünüm sağlanıyor hem de olası kazaların önüne geçiliyor.

22 PARK TAMAM, DİĞER PARKLARDA DA EKSİKLER SIRA İLE TAMAMLANACAK

Akhisar, Mahmudiye, Mesudiye, Süleymaniye, Kemalpaşa, Tahtaköprü ve Kurşunlu mahallelerinde İnegöl Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında zemini eskiyen ve zamanla aşınan çocuk parkları ihtiyaca uygun şekilde yenilenmeye devam ediyor. 22 ayrı parkta sürdürülen yenileme çalışmaları kapsamında bazı alanlarda zemin değişimi tamamlanırken, eksiklik durumuna göre diğer parklarda da yenileme çalışmaları devam ediyor. İnegöl Belediyesi, çocukların keyifli ve güvenli şekilde oyun oynamalarını sağlamak için sürecin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

TEMİZ PARKLAR İÇİN DUYARLILIK ÇAĞRISI

Yapılan yenileme çalışmalarının uzun ömürlü olabilmesi ve park alanlarının temiz tutulması adına vatandaşlara da önemli sorumluluklar düşüğünü ileten İnegöl Belediyesi, özellikle çocuk oyun alanlarında çekirdek kabuğu atılması ve çevrenin kirletilmesi gibi olumsuz davranışlardan kaçınılması gerektiğini hatırlattı. İnegöl Belediyesi son olarak herkesin ortak kullanım alanlarına karşı daha duyarlı olunması noktasında vatandaşlardan destek istedi.