Bursa İnegöl, sanat adına bir ilke ev sahipliği yaptı. İnegöl Belediyesi tarafından şehirde ilk kez düzenlenen “Uluslararası Renklerin İzinde Duvar Resimleri Festivali”, 28 Ağustos’ta başlayıp 10 gün süren yoğun bir programla sona erdi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Renklerin İzinde Duvar Resimleri Festivali kapsamında Merkez Park’ın üç farklı noktasında duvar ve zemin resimleri ile atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Etkinlikte Endonezya’dan 4, Singapur’dan 2 ünlü sanatçı yer alırken, gönüllü proje küratörü Ayfer Çakal ve İnegöllü gönüllüler de çalışmalara destek verdi. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Alp Yılmaz ile Ala Seramik sanatçısı Ayşe Seda Aratman özellikle dikkat çeken katkılar sundu.

İNEGÖL MEYDANI CIVIL CIVIL OLDU

Festival süresince vatandaşlar çalışmaların yakın takipçisi oldu ve gece saat 02.00’ye kadar süren etkinlikler sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Ayrıca İNESMEK kursiyerleri ve hocaları da festivale katılarak, şehrin meydanında yeni eserler ortaya koydu.

“ŞEHRİMİZİN KİMLİĞİNE, GELECEĞİNE RENK KATACAK BİR YOLCULUKTUR”

Festival sonunda İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kaymakam Eren Arslan, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, vatandaşlar ile birlikte alanı ziyaret etti. Başkan Alper Taban, festivalin sadece duvar ve zemin boyamaktan ibaret olmadığını vurgulayarak şehrin ruhuna ve kimliğine renk katan bir yolculuk olduğunu belirtti. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban konuşmasında, “İşin özünde gönüllülük esasıyla yapılan her işin çok değer ve başarıya ulaştığını görüyoruz. İnegöl’ümüz de sanat adına aslında bir ilki yaşıyoruz. 28 Ağustos’tan bu yana da bizleri heyecanlandıran süreç oldu. Burada ilk gün geldik ve ilk fırçayı duvara birlikte vurduk.Sonrasında ise şuan gördüğümüz eser gün yüzüne çıkmış oldu. Ben kendilerine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. 10 günlük zaman dilimi içerisinde gece geç saatlere kadar çalışmalar yürüterek bu parkımız bu hale gelmiş oldu. Tabi sadece gördüğünüz bu alan değil parkın 3 ayrı noktasında çalışmalar yapıldı. İnşallah bu çalışmalar devam edecek. Bizim burada amaçladığımız İnegöl’ümüz her zaman güzellikleriyle örnek teşkil eden yanlarıyla anılsın istiyoruz. Burada özel bir alan kazanmış olduk. Bu iş sadece bir duvarın, zeminin boyanması olarak görmemek gerekiyor. Bu şehrin ruhuna, kimliğine, geleceğine renk katacak bir yolculuktur.” dedi.

“HER ALANDA PROGRAMLARIMIZI ÜZERİNE KATARAK DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ”

Başkan Taban, festivalin geleneksel hale getirilmesi ve Anaformik Park formatında sürekli sanat alanları oluşturulması hedeflendiğini ifade ederek, ilerleyen dönemlerde fotoğraf yarışmaları ve farklı etkinliklerle şehrin sanatla anılan bir merkez olmasını amaçladıklarını dile getirdi. Taban konuşmasının sonunda “İnegöl’ümüzün sokaklarında sanatın, kültürün ve hayal gücünün birleşimini deneyimledik. Şehrimizin estetik görünümüne katkı sağladık ve yeni çekim alanları oluşturduk. Her bir sanatçımızın ellerine sağlık. İnşallah bu programları üzerine katarak devam ettirmek istiyoruz.” dedi.

BAŞKAN ALPER TABAN VE İNEGÖL BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Proje küratörü Ayfer Çakal ise başta İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban olmak üzere tüm belediye personellerine bu güzel ev sahipliğinden dolayı teşekkürlerini iletti. Konuşmalar sonrası İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban misafir sanatçılara hediye takdiminde bulundu.