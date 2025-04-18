Bu yıl 52’ncisi düzenlenen Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarını ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş katılımcılara hayırlı işler dileklerini iletti.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl’de mobilya şöleni Salı günü başladı. 52. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı sezonun yeni trendleri ve özgün modelleriyle kapılarını ziyaretçilerine açtı. 140 üretici firmanın yer aldığı fuara ilgi yoğun olurken, 25 bin metrekarelik fuar alanında sektöre yön veren bir fuar gerçekleşiyor.

Sadece fuar alanı değil tüm şehrin adeta açık bir fuar havasına büründüğü süreçte, İnegöl protokolü de MODEF Fuarını ziyaret ederek İnegöllü mobilyacıları yalnız bırakmadı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Perşembe günü fuar alanını ziyaret etti. Stantları tek tek gezerek mobilyacılara hayırlı işler dileklerini ileten protokol üyeleri, fuara ilişkin beklenti ve duruma dair de sektör temsilcileriyle istişareler yaptı.

AK Partili yöneticiler ve İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan’ın da katıldığı fuar ziyaretinde yurt içi ve yurt dışından İnegöl’e gelen misafirlerle de sohbet edilerek değerlendirmelerde bulunuldu.